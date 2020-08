München (ots) - In dieser Podcastfolge wirft der international bekannte US-amerikanische Cybersecurity-Experte Matthew Rosenquist einen Blick auf das "New Normal" in der Cybersecurity und besonders auf KMUs. Sie sind noch allzu oft ein leichtes Ziel für Angreifer. Mit ein paar grundlegenden Maßnahmen können sie sich aber effektiver schützen, auch ohne dabei teure IT-Lösungen einzusetzen.Cybersicherheit ist ein Thema, das viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft leider immer noch verdrängen. Sie gehen davon aus, kein attraktives Ziel für Angreifer zu sein oder glauben, dass wirksame Schutzmaßnahmen zu komplex oder zu teuer für ihr Unternehmen sind. Aber wenn sensible Daten erst einmal in die Hände erpresserischer Cyberkrimineller gefallen sind, dann ist es definitiv zu spät für Schutzmaßnahmen. Denn tatsächlich sind viele KMUs gerade deshalb ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle, weil sie leicht angreifbar sind.In dieser Episode spricht der international anerkannte Cybersicherheitsexperte Matthew Rosenquist über das "New Normal" in der Cybersicherheit nach Covid-19, über aktuelle Markttrends und darüber, wie KMUs ihre Cybersicherheit mit grundlegenden Schritten deutlich verbessern können. Matthew Rosenquist ist Chief Information Security Officer (CISO) bei Eclipz, hat lange Jahre bei Intel Corp. gearbeitet, zuletzt als Cybersicherheits-Stratege, und verfügt über eine dreißigjährige Erfahrung in der Cyber- und IT-Sicherheit. Er etablierte und leitete Intels erstes globales 24x7 Security Operations Center und war Intels erster Incident Commander für weltweite IT-Notfallreaktionen. Als Cybersicherheitsstratege identifiziert Matthew Rosenquist aufkommende Risiken und Möglichkeiten, um Unternehmen dabei zu helfen, Bedrohungen, Kosten und Benutzerfreundlichkeitsfaktoren auszubalancieren und so ein optimales Sicherheitsniveau zu erreichen.Im Podcast "Safety First" von TÜV SÜD geht es um Cybersecurity, Datenschutz und mehr. Er erscheint zweimal im Monat mit einer neuen Folge. Ob als Privatmensch, im Job oder als selbständiger Unternehmer: Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte, sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können. Zu hören und zu abonnieren gibt es "Safety First" auf vielen gängigen Podcast-Apps sowie hier: http://www.tuvsud.com/podcast .Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel.+49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax+49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet http://www.tuvsud.com/deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/4668561OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell