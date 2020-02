München (ots) - Die neue Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 soll den Zahlungsverkehrin der EU für Verbraucher bequemer und sicherer machen und außerdem denWettbewerb fördern. Was das für Privatnutzer und Unternehmen in der Praxisbedeutet und welchen Mehraufwand sie dadurch haben, darum geht es in deraktuellen Episode unseres Podcasts "Safety First". Auf dem Chaos CommunicationCongress haben wir uns dazu mit dem Hacker und Unternehmer Henryk Plötzunterhalten.Es ist eines der wichtigsten Treffen in der Hackerszene weltweit: der ChaosCommunication Congress. Schon seit mehr als 35 Jahren treffen sich dort einmalim Jahr Hacker aus der ganzen Welt, um sich über aktuelle Themen auszutauschen.Auf dem jüngsten CCC-Kongress, der Ende Dezember 2019 in Leipzig stattfand,haben wir uns dort mit Henryk Plötz unterhalten. Er ist selbst Hacker sowieGründer und Geschäftsführer der Digital.Wolff, Plötz & Co GmbH und berät Kundenzum Thema IT- und Cybersicherheit.Im Gespräch mit Henryk Plötz geht es um die neue EU-ZahlungsdienstrichtliniePSD2. Sie soll den Zahlungsverkehr in der EU für Verbraucher bequemer undsicherer machen und außerdem den Wettbewerb fördern. Eine ihrer wichtigstenVorgaben ist, dass Banken Drittanbietern Zugriff auf Zahlungskonten gewährenmüssen. Die Richtlinie wurde bereits 2016 beschlossen und im Januar 2018 innationales Recht umgesetzt. Verbraucher und Unternehmen wurden damit spätestensim Herbst 2019 konfrontiert, denn seit Mitte September 2019 ist beiOnlinezahlungen und beim Zugriff auf das Onlinebanking durch die PSD2 die"Zwei-Faktor-Authentifizierung" vorgeschrieben: Zusätzlich zu Benutzername undPasswort müssen Kunden deshalb häufig eine jeweils neu erzeugte TAN-Nummereingeben. Inwiefern die neue Richtlinie das Onlinebanking sicherer macht, wasdas für Privatnutzer und Unternehmen in der Praxis bedeutet und welchenMehraufwand sie dadurch haben, das ist Thema der aktuellen Episode von "SafetyFirst".Im Podcast "Safety First" von TÜV SÜD geht es um Cybersecurity, Datenschutz undmehr. Denn ob als Privatmensch, im Job oder als selbständiger Unternehmer:Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte,sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können. "Safety First"erscheint zweimal im Monat mit einer neuen Folge. Moderatorin ist Jolyne"Schlien" Schürmann, produziert wird der Podcast von der Münchner Agentur IkoneMedia. Zu hören und zu abonnieren gibt es "Safety First" auf allen bekanntenPlattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Deezer sowie hier:http://www.tuvsud.com/podcasts.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet www.tuvsud.com/deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38406/4521913OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell