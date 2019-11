München (ots) -Mit vielen smarten Produkten und digitalen Services kommen auch neueSicherheitsprobleme in unser Leben. Die Angriffsmöglichkeiten für Hackersteigen, Produkte ändern durch Softwareupdates permanent ihre Eigenschaften. DieÜberprüfung der Sicherheit steht damit vor ganz neuen Herausforderungen. In dervierten Folge von "Safety First" haben wir dazu mit Dr. Joachim Bühler,Geschäftsführer des Verbandes der TÜV e.V. (VdTÜV) gesprochen.Innovationen sollen unser Leben besser machen: unser Privatleben bequemer,unsere Medizin leistungsfähiger und unsere Produktion effizienter. Trotz allerBequemlichkeit, Leistungsfähigkeit und Effizienz sollte man dabei allerdingskeine Abstriche bei der Sicherheit machen. Schwieriger wird es, seit in immermehr Produkten Software steckt, zum Beispiel in smarten Haushaltsgeräten, aberauch in Aufzugsanlagen. Plötzlich geht es hier also auch um Cybersicherheit.Was heißt Sicherheit in einer digitalen Welt, und wie können wir sie überprüfen?Und: Ist Sicherheit eher eine Innovationsbremse? Dr. Joachim Bühler,Geschäftsführer des Verbandes der TÜV e.V. (VdTÜV) hat diese Fragen in dervierten Folge von "Safety First" mit Moderatorin Jolyne Schürmann diskutiert. Ineiner digitalen Welt, in der Produkte ihre Eigenschaften durch Softwareupdatespermanent ändern, müssen wir auch unseren Begriff der Sicherheit ganz neudefinieren, so Bühler.Im Podcast "Safety First" von TÜV SÜD geht es um Cybersecurity, Datenschutz undmehr. Denn ob als Privatmensch, im Job oder als selbständiger Unternehmer:Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte,sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können. "Safety First"erscheint seit dem 1. Oktober 2019 zweimal im Monat mit einer neuen Folge.Moderatorin ist Jolyne "Schlien" Schürmann, produziert wird der Podcast von derMünchner Agentur Ikone Media. Zu hören und zu abonnieren gibt es "Safety First"auf allen bekannten Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und Deezer sowiehier: www.tuev-sued.de/podcasts.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell