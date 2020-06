TÜV SÜD-Podcast Safety First: Safety oder Security? Warum für Industrie 4.0 beides wichtig ist (FOTO)

München (ots) - Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Safety und Security? Warum ist beides für die Industrie 4.0 wichtig? Und was hat ein autonom fahrender Rollstuhl damit zu tun?Darum geht es in dieser Episode mit Andreas Michael. Er ist Projektleiter Smart Automation Industrie 4.0 bei TÜV SÜD Product Service.Safety oder Security? Beides ist relevant, wenn es um die Sicherheit in der Industrie 4.0 geht. Viele Hersteller tun sich allerdings immer noch schwer damit, Security, also Gefahren für die technischen Systeme von außen, ausreichend zu berücksichtigen. Denn bisher mussten sie sich in der Produktion hauptsächlich um Safety kümmern, also darum, dass die Technik den Menschen keinen Schaden zufügt. Aber wenn es um Industrie 4.0 geht, muss beides gleichermaßen berücksichtigt werden, wie Andreas Michael in der aktuellen Podcastfolge erklärt.Andreas Michael arbeitet für TÜV SÜD Product Service als Projektleiter Smart Automation Industrie 4.0 im Centrum Industrial IT in Lemgo. Das CIIT e.V. ist ein Science-to-Business-Center im Bereich der industriellen Automation, TÜV SÜD ist dort einer von mehreren namhaften Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Mehr Informationen dazu hier: https://www.ciit-owl.de/ .In dem als Verein organisierten CIIT auf dem Innovation Campus Lemgo können diese Partner für ihre Forschung unter anderem Zugriff auf eine anwendungsorientierte smarte Demofabrik nutzen. Am konkreten Beispiel eines autonom fahrenden Rollstuhls erklärt Andreas Michael im Podcast, wie die Risikoabschätzungen für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine systematisch umgesetzt werden kann.Im Podcast "Safety First" von TÜV SÜD geht es um Cybersecurity, Datenschutz und mehr. Er erscheint zweimal im Monat mit einer neuen Folge. Ob als Privatmensch, im Job oder als selbständiger Unternehmer: Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte, sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können. Zu hören und zu abonnieren gibt es "Safety First" auf den gängigen Podcast-Apps sowie hier: https://www.tuvsud.com/podcast .Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet: http://www.tuvsud.com/deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38406/4623425OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell