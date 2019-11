München (ots) -Autos sollen uns sicher ans Ziel bringen - sie erzeugen dabei aber auch jedeMenge Daten. Umso mehr gilt das, wenn Fahrzeuge zunehmend hochautomatisiert undsogar autonom im Straßenverkehr unterwegs sind. Wer hat Zugriff auf diesesensiblen Daten? In der dritten Folge des Podcasts "Safety First" haben wir dazumit Patrick Fruth, Leiter der Division Mobility bei TÜV SÜD gesprochen.Autos sind heute Computer auf Rädern. In ihnen werden permanent Daten erfasstund gespeichert. Kilometerstand, Verbrauch und Reifendruck, aber auchPositionsdaten des Navis und Daten zur individuellen Fahrweise. Autonom fahrendeAutos kommunizieren in Zukunft permanent mit anderen Fahrzeugen und mit derAußenwelt.Mit Patrick Fruth, Leiter der Division Mobility bei TÜV SÜD haben wir einenBlick in die Zukunft der Mobilität geworfen. Sie bietet uns ganz neueMöglichkeiten, um sicher und bequem an unser Ziel zu kommen. Genauso wichtig istaber die Frage, wer Zugriff auf die dabei erzeugten Datenmengen hat und wasdamit geschehen kann. Im neu gestarteten Podcast "Safety First" von TÜV SÜD gehtes um Cybersecurity, Datenschutz und mehr. Denn ob als Privatmensch, im Job oderals selbständiger Unternehmer: Jeder, der die Chancen der Digitalisierungbestmöglich für sich nutzen möchte, sollte auch ihre Risiken kennen und mitihnen umgehen können."Safety First" erscheint seit dem 1. Oktober 2019 zweimal im Monat mit einerneuen Folge. Moderatorin ist Jolyne "Schlien" Schürmann, produziert wird derPodcast von der Münchner Agentur Ikone Media. Zu hören und zu abonnieren gibt es"Safety First" auf allen bekannten Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts undDeezer sowie hier: www.tuev-sued.de/podcasts.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel. +49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail sabine.kroemer@tuev-sued.deInternet www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell