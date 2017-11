TÜV SÜD Innovationspreis startet in die zweite Runde

München (ots) - TÜV SÜD ruft kleine und mittelständischeUnternehmen (KMU) bundesweit zur Teilnahme am zweiten TÜV SÜDInnovationspreis auf. Die Auszeichnung, mit der Kooperationenzwischen Unternehmen und der Wissenschaft gefördert und prämiertwerden, ist mit insgesamt 50.000 Euro für die Erstplatziertendotiert. Die Preisverleihung findet im Juni 2018 im Rahmen des TÜVSÜD Forums statt. Interessierte Unternehmen können sich ab sofort biszum 23. Februar 2018 online unterhttp://www.tuev-sued.de/Innovationspreis2018 bewerben."Die große Resonanz bei der Premiere des TÜV SÜDInnovationspreises zeigt, dass wir mit unserer Idee richtigliegen.Deshalb bauen wir unser Engagement weiter aus: Wir schreiben unsereAuszeichnung 2018 bundesweit aus und erhöhen das Preisgeld für dieErstplatzierten auf insgesamt 50.000 Euro", sagt Professor Dr.-Ing.Axel Stepken, Vorsitzender des Vorstands der TÜV SÜD AG. Die Idee desTÜV SÜD Innovationspreises: Forschungseinrichtungen unterstützen KMUdabei, ihre Innovationen erfolgreich auf den Markt zu bringen. Dieenge Zusammenarbeit bereits in der Entwicklungsphase stellt dabeisowohl einen hohen Innovationsgrad als auch die solide Qualität derneuen Produkte und Dienstleistungen sicher. Dies entspricht demAuftrag von TÜV SÜD seit mehr als 150 Jahren, Menschen, Umwelt undSachgüter vor nachteiligen Auswirkungen der Technik zu schützen unddurch diese Minimierung von Risiken den jeweils neuesten Technologienden Weg zu ebnen.Innovative Ansätze aus dem gesamten Bundesgebiet gesuchtDie wichtigsten Eckdaten für Bewerber: Der TÜV SÜDInnovationspreis richtet sich an KMU aus dem gesamten Bundesgebiet,die ein Produkt, eine Verfahrensinnovation oder einetechnologieorientierte Dienstleistung entwickeln. Voraussetzung istdie Zusammenarbeit mit einer Universität oder einer anderenaußeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtung (bspw. derHelmholtz-, Max-Planck- oder Fraunhofer-Gesellschaft), mit der sichdas Unternehmen gemeinsam bewirbt. Die eingereichten Innovationenkönnen aus allen Branchen stammen, die Markteinführung des Produktesoder der Dienstleistung sollte innerhalb der letzten drei Jahreerfolgt sein, der Jahresumsatz des Unternehmens maximal 50 MillionenEuro betragen.Kriterien für die Bewertung sind unter anderem ein hoherInnovationsgehalt (Neuheit, Produktreife und Zukunftsorientierung),der erkennbare Nutzen (Effizienzsteigerung, Profitabilität,Synergieeffekte), die Mittelstandseignung (Relevanz für kleineUnternehmen) sowie die Praktikabilität und erfolgreiche Umsetzung.Die Sieger werden von einer hochrangigen Jury ermittelt, diePreisverleihung wird im Rahmen des TÜV SÜD-Forums im Juni 2018stattfinden.Die Bewerbungskriterien im Detail sowie ein Online-Formular sindzu finden unter http://www.tuev-sued.de/Innovationspreis2018 sowieweitere Informationen unter www.tuev-sued.de.Pressekontakt:Matthias Andreesen ViegasTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 19980686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 16 13Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: matthias.andreesen@tuev-sued.deInternet: www.tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell