TÜV-Rheinland zertifiziert die Baulig Consulting GmbH als ausgezeichneten Arbeitgeber

Das verliehene Zertifikat ist bereits das fünfte TÜV-Siegel seit 2012Die Baulig Consulting GmbH hat sich dem Prüfverfahren des TÜV-Rheinland gestellt und sein gesamtes Personalmanagement durchleuchten lassen. Die Prüfer haben es für gut befunden und der digitalen Unternehmensberatung das Zertifikat "Ausgezeichnete Arbeitgeber" verliehen. Das Siegel ist für drei Jahre gültig.Mit der Erfüllung der Anforderungen für das Zertifikat "Ausgezeichnete Arbeitgeber" hat die Baulig Consulting GmbH erneut bewiesen, auf welch hohem Level sich die Qualität der Prozesse und Abläufe im Unternehmen befindet. Diesmal gilt dies auch für den Personalbereich. Prozesse von der Personalauswahl, dem Onboarding bis hin zur Mitarbeitermotivation werden genaustens auf den Prüfstand gestellt. Dabei wird direkt vor Ort im Unternehmen analysiert, ob Werte und Ziele in der jeweiligen Firma definiert sowie funktionierende systematische Konzepte für das Personalmanagement etabliert sind. Betrachtet wird auch, ob und wie diese Konzepte in der praktischen Arbeit umgesetzt werden. Hierbei wurden Gespräche mit Personalverantwortlichen und Mitarbeitern geführt, um die Beschreibungen auch einem direkten Test zu unterziehen. Themen wie Unternehmensethik, Personalmarketing sowie die Firmenkultur sind ebenfalls Bestandteil der Untersuchung.Mitarbeiter-Entfaltung wird groß geschriebenDie Baulig Consulting GmbH besteht diesen ausführlichen Test in jeder Hinsicht. Künftig weist die Zertifizierung damit optimale Bedingungen, Prozesse und Strukturen nach, in denen sich jeder Mitarbeiter in seinem Tätigkeitsfeld voll und ganz entfalten kann - zum Vorteil des Beschäftigten sowie des Unternehmens.Über Baulig ConsultingBaulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland, die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mit Fokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über 4.000 Kunden via Online-Trainings und Video-Calls zu erprobten, standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro. Baulig Consulting wurde 2021 erneut vierfach TÜV-zertifiziert.