TÜV Rheinland übernimmt Planung von 5G-Campusnetzen / 5G-Ausbau wirkt sich zunächst auf Industrie aus / Baustellenkoordination für Breitbandausbau / Whitepaper downloadbar unter https://www.tuv.com/5G

Köln (ots) - Der 5G-Ausbau in Deutschland beginnt. Nicht nur in verschiedenenGroßstädten entstehen die ersten Zonen mit mobilem Netz der fünften Generation.Viele Unternehmen befassen sich mit dem Ausbau eines firmeninternen5G-Campusnetzes und können dabei - unabhängig von den Netzbetreibern -Frequenzen beantragen sowie Campusnetze betreiben. "Die lokale5G-Frequenzvergabe für Unternehmen begünstigt die industriellen Innovationen inDeutschland, stellt mit dieser neuen Möglichkeit viele Firmen aber auch vorgroße Herausforderungen", sagt Gürkan Ünlü, Senior Vice President BusinessDevelopment bei TÜV Rheinland Consulting.Sorgfältige Planung beim NetzausbauWollen Firmen in Eigenverantwortung ein 5G-Netz aufbauen und betreiben, istvorab eine gründliche Analyse der benötigten Infrastruktur notwendig. "DieSignalabdeckung auf einem Gelände kann virtuell simuliert und so dieerforderliche Senderdichte bestimmt werden", erklärt der TÜV Rheinland-Experte,der mit seinem Team zahlreiche Unternehmen beim Ausbau von Campusnetzen berät.Auch für das Setup der werkseigenen Cloud sowie der Software für smarteAnlagensteuerung können Firmen das Beratungsangebot von TÜV Rheinlandbeanspruchen. "Unternehmen sind in Deutschland nun unabhängig beim Ausbau von5G-Netzen. Sie sind aber auch nicht auf sich allein gestellt. Die Nachfrage nachBeratung steigt", so der Experte.Vorausschauende WartungDas Update des bisherigen Standards 4G/LTE ermöglicht durch hohe Bandbreiten undÜbertragung im Millisekundenbereich eine leistungsfähigere Vernetzungbeispielsweise der Maschinen an einem Produktionsstandort. In einem solchenInternet of Things lassen sich die Produktionsanlagen effektiver aufeinanderabstimmen, überwachen und - falls nötig - auch kontrolliert abschalten, bevorMaschinen in Problemfällen Schaden nehmen. "Die sogenannte vorausschauendeWartung ist eine der nützlichsten Funktionen eines 5G-Campusnetzes, weilReparaturkosten und Ausfallzeiten dadurch drastisch minimiert werden können.Gerade Betreiber von Produktionsstraßen profitieren von 5G: "Die Konnektivitätder Maschinen in der Produktion steigt durch eine stabile Verbindung. Damit istbeispielsweise die Warenauslieferung noch präziser vorhersagbar", erklärt Ünlü.Gerade bei der Herstellung von Fahrzeugen würden die Vorteile eines 5G-Campusdeutlich, so der Experte.Alle Informationen zu 5G und der zukünftigen Generation von drahtlosenMobilfunknetzen finden sich im Whitepaper "5G: Die Entwicklung derKommunikationstechnologie" unter https://www.tuv.com/5G