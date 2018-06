TÜV Rheinland: In fünf Jahren rund 500 vernetzte Geräte in jedem Privathaushalt

Köln (ots) - Cybersecurity Trends 2018: Smart Home schon baldStandard / Datensicherheit und Schutz vor "Cyber-Einbrüchen" hängthinterher / Unabhängige Prüfungen für vernetzte "smarte" Produkteerforderlich / Cybersecurity Trends 2018 verfügbar unterwww.tuv.com/cybersecurity-trends-2018Das Smart Home ist längst Realität, aber noch nicht Standard.International führende Experten von TÜV Rheinland gehen davon aus,dass sich das sehr schnell ändern wird: Bereits in fünf Jahren werdensich ihrer Einschätzung nach in jedem Privathaushalt rund 500 Geräte,Produkte, Anwendungen und Komponenten befinden, die internetfähigsind oder bereits mit dem Internet verbunden sind. Dies ist einePrognose aus den Cybersecurity Trends 2018 von TÜV Rheinland, die derweltweit tätige Prüfdienstleister für Qualität und Sicherheitveröffentlicht hat. Das Problem: Viele dieser "smarten" Produkte undAnwendungen sind nicht ausreichend auf Datensicherheit undCybersecurity überprüft.Vernetzte Geräte sammeln Daten und tauschen sie ausZu den "smarten" vernetzten Geräten gehörenOnline-Steuerungssysteme für Rolladen, Licht oder Heizung ebenso wieFernseher, Kühlschrank oder Rasenmähroboter, Mobiltelefon, Tablet-PCoder Babyphone. "Vernetzte Geräte müssen Daten sammeln unduntereinander austauschen, damit sie funktionieren. Sonst sind diesenicht smart. Gleichzeitig müssen sie in Sachen Datensicherheit undgegen Cyber-Einbrüche gut gesichert sein", so Dr. Daniel Hamburg, alsLeiter des "Center of Excellence Testing and Certification" bei TÜVRheinland führender Experte für Produktprüfung und Cybersecurity. Erfordert unter anderem, dass Standards zur Prüfung vonGerätesicherheit um Prüfungen für Datensicherheit und Cybersecurityerweitert werden. "Sonst öffnen wir mit dem Smart Home einer neuenArt von Einbrechern Tür und Tor."Cyber-Kriminelle: Neue Generation von EinbrechernTatsächlich gibt es bereits heute immer wieder Zwischenfälle, indenen es mit vergleichsweise einfachen Mitteln möglich ist, inSysteme und Produkte einzudringen, die mit dem Internet verbundensind. Dies erfolgt beispielsweise über Schadsoftware oder über dasWLAN. Zuletzt haben Experten von TÜV Rheinland beispielsweise ineinem Versuch einen so genannten Wechselrichter einerSolarstromanlage gehackt. Dadurch wäre es möglich gewesen, verbundeneSpeichersysteme oder gar das Stromnetz selbst zu beeinträchtigen.Auch Alarmanlagen oder Überwachungssysteme wurden von Einbrechernbereits gehackt und ausgehebelt.Auf Einhaltung von Vorschriften für Datenschutz achtenDamit Verbraucher bereits beim Kauf mehr Sicherheit haben können,ob Produkte und Systeme den aktuellen Anforderungen an Datenschutzund Online-Sicherheit entsprechen, fordern Experten unabhängigePrüfungen nach einheitlichen Standards.Dr. Daniel Hamburg: "Seit 40 Jahren gibt es in Deutschland dasGS-Zeichen für geprüfte Sicherheit von Produkten. ÄhnlichePrüfzeichen benötigen wir jetzt für smarte Produkte, um geprüfteDatensicherheit und Cybersecurity für die Verbraucherinnen undVerbraucher auf einen Blick erkennbar zu machen. Das schafft eineVergleichsmöglichkeit im Markt und sorgt für Vertrauen in dieHersteller." Entsprechende Prüfungen hat TÜV Rheinland seit 2017entwickelt: Hierbei kontrollieren die Fachleute den Datenschutz unddie Datensicherheit von Produkten beziehungsweise von Anwendungen,die mit diesen Produkten in Verbindung stehen. Denn mit eineminternetfähigen Gerät ist fast immer auch ein Service verbunden, zumBeispiel die mobile und flexible Steuerung über ein Smartphone.Beim Kauf neuer smarter Geräte sollten sich Verbraucherinnen undVerbraucher in jedem Fall auch über die Einhaltung vonDatenschutzvorschriften informieren und nicht nur auf den Preisachten.Cybersecurity Trends zum vierten Mal vorgestelltDie Cybersecurity Trends von TÜV Rheinland sind 2018 zum viertenMal erschienen. Sie wurden über mehrere Monate innerhalb einesinternationalen Teams recherchiert und erstellt. Der Report basiertauf einer Umfrage unter führenden Fachleuten für Cybersecurity vonTÜV Rheinland und den Erfahrungen von Unternehmen in Europa,Nordamerika sowie Asien. Dazu befragten die Fachleute auchUnternehmen und Organisationen verschiedener Branchen undanalysierten weltweit Sicherheitsvorfälle des vergangenen Jahres.Die Cybersecurity Trends 2018 geben Auskunft zu acht bedeutendenEntwicklungen rund um Datensicherheit, IT-Security, Datenschutz undCyber-Kriminalität. 