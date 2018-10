TÜV Rheinland eröffnet IoT Excellence Center in Shenzhen / Meilenstein in der globalen Wireless-Strategie 2020 von TÜV Rheinland

Shenzhen (ots) - TÜV Rheinland, ein weltweit führender Anbietervon unabhängigen Prüfdienstleistungen, hat sein Internet-of-Things(IoT) Excellence Center im Stadtteil Longhua in Shenzhen offizielleröffnet. Zum feierlichen Start des Zentrums kamen Top-Führungskräftewie Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG,Holger Kunz, Leiter des Geschäftsbereichs Produkte der TÜV RheinlandAG, Yushun Wong, Executive Vice President von TÜV Rheinland GreaterChina, und Lili Hu, Geschäftsführerin von TÜV Rheinland Shenzhen.Zhang Feimeng, stellvertretender Generaldirektor von Invest Shenzhenund Martin Fleischer, Generalkonsul Deutschlands in Guangzhou, wareneingeladen, bei der Zeremonie zu sprechen.Industriestandards müssen noch entwickelt und verbessert werdenDie rasante Entfaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung desInternets der Dinge (Internet of Things, IoT) führt dazu, dass allesmiteinander verbunden ist. Zugleich fehlen noch ausgereifteGeschäftsmodelle, und Industriestandards müssen noch entwickelt undverbessert werden. Die Lage im Bereich der Netzwerk- undInformationssicherheit wird immer herausfordernder. TÜV Rheinland hatsich dieser Aufgabe gestellt und mit seinem eigenen globalenServicenetz sowie branchenführenden Technologien, Mitarbeitern undStandards im vergangenen November das Projekt Shenzhen IoT ExcellenceCenter gestartet.Nach fast einem Jahr Planungs- und Bauzeit ist das ExcellenceCenter nun offiziell eröffnet worden. Das neue Prüfzentrum bietetPrüf- und Zertifizierungsdienstleistungen aus einer Hand für dieBranchen Elektrogeräte, Audio- und Videotechnik, IT-Ausrüstung,Batterie, Leuchtmittel, Spielzeug und Medizinprodukte. EMV-Prüfungensind Bestandteil der Prüfmöglichkeiten des Zentrums, einschließlichdrahtloser Geräte mit kurzer Reichweite wie Bluetooth, Wi-Fi, Zigbeeund Tread; drahtloser Geräte mit großer Reichweite wie 2G/3G/4G- und5G-Kommunikationstechnologien; großflächige Netzwerke mit geringerLeistung wie Lo-Ra und SIGFOX; sowie Interoperabilitäts- undProtokollprüfsysteme für drahtlose Ladung und Antennenleistung.Meilenstein in der globalen Wireless-Strategie 2020 von TÜVRheinland"Das TÜV Rheinland IoT Excellence Center ist ein Meilenstein inder globalen Wireless-Strategie 2020 von TÜV Rheinland", sagte Dr.Fübi. "Der Cybersicherheitsmarkt hat einen Wendepunkt erreicht.Industriestandards müssen noch entwickelt und verbessert werden.Innovation ist nicht nur der Motor der wirtschaftlichen EntwicklungShenzhens, sondern auch eine wichtige Strategie von TÜV Rheinland.Innovation ist der Schlüssel für TÜV Rheinland, um sich weiterhinaktiv mit den neuesten Technologien zu beschäftigen, damit die Kundenin jeder Branche noch umfassendere Produkte und Dienstleistungen undsichere und nachhaltige Lösungen für den menschlichen, ökologischenund technologischen Fortschritt erhalten."Unterstützung bei der Entwicklung chinesischer UnternehmenKünftig wird das Zentrum Kunden in den Regionen Shenzhen undSüdchina Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen vonnoch höherer Qualität und Effizienz sowie nach höchsten Standardsanbieten. Gleichzeitig nutzt TÜV Rheinland sein globales Netzwerk, umdie Entwicklung chinesischer Unternehmen in Zusammenarbeit mitanderen IoT-Exzellenzzentren in Asien, Europa und Amerika zu fördern,eine nachhaltige sozioökonomische und außenwirtschaftlicheEntwicklung zu fördern und noch mehr Innovationen in derWertschöpfungskette des IoT zu bewirken.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undViedeos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell