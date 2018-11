TÜV Rheinland: Auch in digitalisierten Spielwelten mit allen Sinnen kaufen / Qualität, Verarbeitung, Spielwert und die Sicherheit zählen / Datenschutz bei digital vernetzten Spielzeugen wichtig

Köln (ots) - Traditionelle Kreisel, die um ein digitales Zählwerkerweitert werden, mit dem Smartphone steuerbare Videodrohnen oderinteraktive Spielkameraden mit intelligenter Spracherkennung: Analogeund digitale Spielwelten durchdringen sich immer stärker gegenseitig.Ein Trend: Sprachassistenten werden zum Teil eines Spiels inKombination mit anderem Spielzeug. "Eltern, die ihren Kindern eindigital vernetztes Spielzeug unter den Weihnachtsbaum legen möchten,sollten dabei unbedingt auf den Datenschutz achten", sagt GünterMartin, Internetexperte von TÜV Rheinland. Seine oberste Regel:"Immer ein sicheres Passwort vergeben."Auf gute Verarbeitung achtenDoch unabhängig davon, ob ein Spielzeug ganz analog oder digitalvernetzt ist - die Experten von TÜV Rheinland empfehlen vor allem,immer mit allen Sinnen zu kaufen. Rolf Ohlsen, Fachmann fürSpielzeugprüfung bei TÜV Rheinland in Nürnberg: "Scharfe Ecken undKanten oder lockere Teile sind nicht nur ärgerlich, sondern könnengefährlich werden." Für den Fall von Reklamationen müssen Herstelleroder Importeur auf der Verpackung oder dem Produkt genannt sein.Fehlt dieser oder sind Beschreibungen und Hinweise nicht in deutscherSprache verfasst, heißt es generell: Finger weg. Fazit von TÜVRheinland, einem der weltweit führenden Prüfinstitute für Spielzeugmit eigenen Laboren in Amerika, Asien und Europa: Verbraucher solltennicht nur auf den Preis, sondern auch auf Qualität, Verarbeitung,Spielwert und die Sicherheit achten.Zusätzliche Prüfzeichen geben OrientierungAußerdem achten fast zwei Drittel aller Verbraucherinnen undVerbraucher als Orientierungshilfe beim Kauf auf Prüfzeichen vonunabhängigen Prüforganisationen. Dazu zählen das GS-Zeichen für"geprüfte Sicherheit" oder spezielle Zeichen von TÜV Rheinland fürSchadstoffprüfungen sowie das Zeichen LGA tested Quality (Sicherheit,Gebrauchstauglichkeit). Solche Prüfzeichen werden ausschließlich nachbestandener Kontrolle im Labor vergeben. Darüber hinaus werden dieHerstellungsbetriebe einer genauen Qualitätskontrolle durchInspektoren unterzogen. Die Zeichen stellen also eine zusätzliche,freiwillige Kontrolle dar, die über die Kontrollen des Herstellersselbst hinausgehen. Bei den Prüfungen werden vielfältigeSicherheitsaspekte einschließlich beispielsweise der elektrischenSicherheit oder möglichen Schadstoffe kontrolliert. Auch mechanischeKontrollen oder Entflammbarkeitsprüfungen für Plüschtiere gehörendazu.Hinweis für Internetseiten und alle Redaktionen:Auf den Presseseiten von TÜV Rheinland unter www.tuv.com/pressefinden sich Video- und Audiomaterial kostenfrei zum Download,Bildmaterial sowie Hintergrundinformationen zur Verwendung fürredaktionelle Zwecke und weitergehende Berichterstattung.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 0911/655-4230Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell