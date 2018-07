TÜV Rheinland: Bei digitaler Sprechstunde auf Datenschutz achten / Digitalisierung erleichtert Interaktion zwischen Arbeitnehmer und Betriebsarzt

Köln (ots) - Wearables, Fitnesstracker, Videosprechstunden mit demBetriebsarzt: Die Digitalisierung hat das persönlicheGesundheitsverhalten der Arbeitnehmer und die Arbeitsmedizin längsterreicht. Immer mehr Firmen motivieren ihre Beschäftigten mithilfedigitaler Gadgets, auf die eigene Gesundheit zu achten.Bei Apps auf Aktualität und Vertrauenswürdigkeit achtenBeliebt bei Nutzern sind laut einer aktuellen Studie vor allemApps, die Körper- und Fitnessdaten aufzeichnen. Auch Apps, die überGesundheits- und Ernährungsthemen informieren oder Motivations- undVerhaltensvorschläge geben, stoßen auf reges Interesse von Nutzern.Seltener genutzt werden Apps, die an Impfungen oder an dieMedikamenteneinnahme erinnern. Anwender sollten auf die Bewertungender Apps achten und nur vertrauenswürdige Programme herunterladen,damit sie sich auf die Informationen der Apps auch verlassen können.Sie sollten außerdem den Zugriff auf persönliche Daten begrenzen undnur dann erlauben, wenn dies für die Funktion erforderlich ist, sodie Empfehlung der TÜV Rheinland-Expertin Dr. Wiete Schramm.Videosprechstunde bei der betriebsärztlichen BetreuungAuch die digitale Sprechstunde hält Einzug in Firmen. Sie kann dieInteraktion zwischen Betriebsarzt und Beschäftigten erleichtern,etwa, wenn diese von Zuhause aus oder an anderen Standorten arbeiten."Die Einhaltung sicherer Übertragungswege, des Datenschutzes und derärztlichen Schweigepflicht haben höchste Priorität", sagt Dr. WieteSchramm. Es existiert zwar bereits eine Vielzahl von Softwarelösungenfür Videotelefonie via Internet. Doch für die Videokommunikationzwischen Arzt und Patient sind spezielle Anforderungen erforderlich.Der Datenschutz muss - durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung -gewährleistet sein. Zudem muss der Arbeitgeber angemesseneRäumlichkeiten bereitstellen, die die Vertraulichkeit desArztgesprächs garantieren. Telemedizinische Angebote wie dieVideosprechstunde ergänzen die klassische Betreuung und ermöglicheneine effektivere betriebsärztliche Betreuung.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell