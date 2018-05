Berlin (ots) - In einem umfassenden Rezertifizierungsaudit, das imApril in Berlin stattfand, hat der TÜV Rheinland dasQualitätsmanagementsystem des Deutschen Fachjournalisten-Verbands(DFJV) überprüft. Das Ergebnis: Der DFJV erfüllt weiterhin seinehohen Qualitätsstandards. Die seit 2009 bestehenden Zertifizierungennach ISO 9001:2015 und DGVM-Kriterien wurden von TÜV-Prüfer Dr.Hans-Jürgen Richter bestätigt. Im Bericht heißt es: "Die Organisationhat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Zieleaufgebaut und umgesetzt."DFJV-Vorstand Christin Fink kommentiert das Ergebnis wie folgt:"Wir sind sehr erfreut, dass uns der TÜV Rheinland erneut hoheQualitätsstandards bescheinigt. Das Qualitätsmanagementsystem desVerbands, das seit nunmehr neun Jahren kontinuierlich vonunabhängiger Stelle geprüft wird, hat sich als Erfolgsgeschichteerwiesen. Wir werden auch in Zukunft - ganz im Sinne unsererMitglieder - die Verbandsleistungen permanent überprüfen undverbessern."Hintergrundinformationen: Der DFJV ist seit 2009 als erster undbislang einziger Journalistenverband nach DIN EN ISO 9001:2015 undDGVM ZERT zertifiziert. Seit 2014 werden die Normen durch DIN ISO10002, seit 2015 durch die DIN ISO 26000 ergänzt. DasQualitätsmanagementsystem des DFJV umfasst die Kernprozesse derVerbandsarbeit, die operative und strategische Verbandsführung, dieMitgliederorientierung, interne Geschäftsabläufe, sowie Finanzen undControlling.Über den DFJV:Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) ist ein Berufsverbandund Dienstleister für Journalisten, die sich auf ein Fach, Ressortoder Themengebiet spezialisiert haben. Er bietet seinen mehr als11.500 Mitgliedern u. a. Leistungen wie eine individuelle undkostenfreie Beratung in Rechts-, Steuer-, Fach-, KSK-,Arbeitszeugnis- und Existenzgründungsfragen, einenHonorarfactoring-Service, auf die Profession abgestimmteWeiterbildungsangebote, ein fachjournalistisches Onlinemagazin,Leitfäden, Studien und Fachbücher zu wichtigen journalistischenThemenfeldern, Veranstaltungen sowie die Ausstellung desPresseausweises an.Mehr Informationen unter: www.dfjv.dePressekontakt:Felix FischaleckDFJV Deutscher Fachjournalisten-Verband AGKarmeliterweg 8413465 BerlinTelefon: 030 81003688-2Telefax: 030 81003688-9E-Mail: f.fischaleck@dfjv.deInternet: www.dfjv.deOriginal-Content von: DFJV Deutscher Fachjournalisten-Verband, übermittelt durch news aktuell