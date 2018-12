TÜV Rheinland auf der Spielwarenmesse: Sicherer Spielspaß im smarten Kinderzimmer / Spielwarenmesse Nürnberg, 30. Januar bis 3. Februar 2019 / Halle 11.1, Stand E04-D03

Nürnberg/Köln (ots) - TÜV Rheinland informiert auf der NürnbergerSpielwarenmesse über Trends rund um Sicherheit und Qualität beiSpielzeug. An seinem Stand bieten internationale Experten desweltweit führenden Prüfinstituts für Spielzeug Gespräche und Vorträgezu aktuellen Themen und Trends in der Spielzeugbranche an. Dazuzählen die Sicherheit bei Smart Toys, neue Entwicklungen bei Normenunter anderem zur mechanischen Spielzeugprüfung sowie dieZertifizierung von Spielzeug für internationale Märkte.Messetrend Smart Toys: Verbindung der realen mit der virtuellenWelt Ein großes Thema auf der Nürnberg Spielwarenmesse sind SmartToys. Solche "intelligenten", vernetzten Spielzeuge sind mit demInternet verbunden und bieten dadurch neue oder zusätzlicheSpielmöglichkeiten. Eine Folge aus Sicht von TÜV Rheinland:Hersteller müssen das Thema Sicherheit neu und umfassenderbetrachten. "Bei einem smarten Sielzeug prüfen wir nicht nurEigenschaften wie scharfe Ecken oder lockere Teile. Wir prüfen zumBeispiel auch den Datenschutz und Datensicherheit", sagt Rolf Ohlsen,Fachmann für Spielzeugsicherheit bei TÜV Rheinland in Nürnberg. Dortbefindet sich im Global Technology Assessment Center das größte undmodernste Prüfzentrum für Spielzeug in Deutschland. Darüber hinaushat TÜV Rheinland verschiedene spezialisierte Labore in Asien.Sicherheit bleibt Top-Thema bei KinderspielzeugSicherheit bleibt bei Spielzeugen ein zentrales Thema. Fast einDrittel aller Warnmeldungen in der RAPEX-Liste zu gefährlichenProdukten in der Europäischen Union gelten Spielzeugen. Für keineWarenkategorie gibt es mehr Meldungen. Auch aus Sicht vonVerbraucherinnen und Verbrauchern ist Sicherheit bei Spielzeugelementar. Das zeigt eine repräsentative Umfrage desMeinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von TÜV Rheinland ausdem Jahr 2018. Demnach sind Prüfzeichen von unabhängigenPrüforganisationen für fast zwei Drittel aller Verbraucherinnen undVerbraucher eine wichtige Orientierungshilfe beim Kauf. Hierzu zählenzum Beispiel das GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit", spezielleZeichen von TÜV Rheinland für Schadstoffprüfungen sowie das Zeichen"LGA tested Safety". Auch über diese Prüfzeichen informieren dieFachleute auf der internationalen Leitmesse in Nürnberg.Hinweis für Redaktionen und Medienvertreter auf derSpielwarenmesseBlick hinter die Kulissen der Spielzeugprüfung und Möglichkeit zuExperteninterviews, Foto und Filmaufnahmen in den Prüflaboren bei TÜVRheinland.TÜV Rheinland, Tillystraße 2, Nürnberg, 30. Januar bis 3. Februar2019Anmeldung erforderlich. Kontakt Rainer Weiskirchen, Telefonwährend der Messe 0911 655 4230, E-Mail:rainer.weiskirchen@de.tuv.com oder presse@de.tuv.comIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: +49 911/655-4230Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell