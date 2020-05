Köln (ots) - Ein exklusives Projekt von TÜV Rheinland mit SAP, AUDI, Kienbaum, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie DB Systel (jeweils in Kooperation mit der INQA - Initiative Neue Qualität der Arbeit) startete vor fünf Jahren seine Erfolgsgeschichte. Auf zahlreichen größeren und kleineren Veranstaltungen, Workshops und "Research Round Tables" beschäftigten sich an wechselnden Orten Insider aus Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft mit den zukünftigen Herausforderungen der Arbeitswelt. Beginnend mit der Innovationstagung "Bildung und Beschäftigung" des TÜV Rheinland bis zuletzt während der Expedition 4.0 zum Thema Basic Work: "Mitten drin und außen vor - Einfacharbeit und digitaler Wandel" wurde den Entscheidern, Verantwortungsträgern und Experten schnell klar: Für die Bewältigung der derzeitigen und künftigen Herausforderungen gibt es kein Rezeptbuch und keine To-do-Liste,die abgearbeitet werden könnte. Auf viele Fragen kann es noch gar keine "richtigen" Antworten geben. Über vieles muss noch intensiv nachgedacht werden. Und auch für gemachte Erfahrungen gilt: Die vorliegenden Erfahrungswerte dürfen nicht verallgemeinert werden.Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten"Für die Teilnehmer bietet unsere Veranstaltungsreihe die Gelegenheit, die neuen Möglichkeiten der Arbeitswelt zu diskutieren und damit das Thema Zukunft der Arbeit aktiv mitzugestalten, ihre Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Sichtweisen zu erarbeiten", beschreibt Mitinitiator Markus Dohm, Bereichsvorstand Academy & Life Care bei TÜV Rheinland. "Ein wichtiger Bestandteil des Formats "Expedition 4.0" ist auch das Ausprobieren und Experimentieren neuer Methoden und Vorgehensweisen in den einzelnen Veranstaltungen. Das Arena-Format, Teilbereiche aus Design Thinking, das Verknüpfen der beiden Methoden "Question Storm" und "Storyboard" oder "Working out loud" gewährleisteten maximale Aktivität der Teilnehmer."Exklusives Buch entstandenDie zahlreichen Diskussionen führten zu einer Fülle von (Zwischen-) Ergebnissen, Anregungen, Kooperationsideen, die jetzt exklusiv von Markus Dohm (TÜV Rheinland), André Große-Jäger (BMAS) und Dr. Klaus Rüffler (DB Systel GmbH) in dem Kompendium "Expedition: Werte, Arbeit, Führung 4.0" dokumentiert wurden. Enthalten sind Ansichten von 29 Autorinnen und Autoren der Veranstaltungsreihen, wobei deren Betrachtungsweisen und kritischen Anmerkungen nicht immer der Meinung der Herausgeber entsprechen. Aber auch das gehört zu dieser Expedition. "Wir bedanken uns ganz ausdrücklich für die Bereitschaft, an diesem Buch mitgewirkt und die Diskussion bereichert zu haben. Die Fülle der behandelten Aspekte reicht dabei von interessanten Praxiserfahrungen über Herausforderungen der Politik bis hin zu Themen einer künftigen Forschungsagenda", so Markus Dohm. "Und nicht zuletzt stellen wir die Frage, wie die Politik die künftigen Rahmenbedingungen für die Zukunft der Arbeit setzen und wie die Sozialpartner mit diesen Herausforderungen umgehen sollten."Das Kompendium ist in limitierter Auflage erschienen und kann kostenlos angefordert werden. Zusätzlich steht es als Download zur Verfügung. Nähere Informationen zum Buch und zur Expedition 4.0 unter https://www.tuv.com/expeditionPressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet:http://www.tuv.com/presse und http://www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4588059OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell