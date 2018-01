TÜV Rheinland: Wischblätter im Winter nur mit warmem Wasser reinigen / Frostschutz beim Auto: Fachwerkstätten messen Frostschutz-Wirkungsgrad / Dichtungen mit Talg oder Fetten einschmieren

Köln (ots) - Die Wahl des richtigen Mittels ist entscheidend,damit Autotüren, Schlösser, Kühlflüssigkeit und das Wasser derScheibenwaschanlage nicht zu- beziehungsweise einfrieren. Bevor dieTemperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, helfen Mittel aufGlysantinbasis, um den Kühlerfrostschutz zu gewährleisten - je nachMischverhältnis bis zu -40 Grad Celsius. "In Fachwerkstätten gibt esdie Möglichkeit, das Mischverhältnis und damit den Wirkungsgradmessen zu lassen", sagt Steffen Mißbach, Kfz-Experte bei TÜVRheinland. "Bei einigen Herstellern ist ein bestimmterKühlerfrostschutz in den Fahrzeugpapieren vorgeschrieben. DieseVorgabe bitte einhalten, um Schäden zu vermeiden." In derScheibenwaschanlage haben diese Mittel jedoch nichts verloren, da dieölige Substanz Schlieren auf der Scheibe produziert, die die Sichtbeeinträchtigen.Schutz bis -20 Grad ist ratsamHier helfen Konzentrate oder fertige Mischungen auf Alkoholbasis.Diese Mittel sollten so gemischt oder gekauft werden, dass sie einenSchutz bis zu -20 Grad gewährleisten. Um das Festfrieren derScheibenwischer zu vermeiden, diese abklappen oder eineFrostschutzfolie unterlegen. "Es empfiehlt sich zudem die Dichtungender Türen mit Hirschtalg oder Fetten auf Silikonbasis einzuschmieren.So wird das Gummi gepflegt und die Türen frieren nicht fest", rätMißbach. "Solche Mittel jedoch nicht für die Scheibenwischblätterverwenden, da diese Schlieren auf den Scheiben erzeugen. Um dieWischblätter zu säubern, sollte nur warmes Wasser verwendet werden.Rückstandslos freigekratzte Scheiben helfen dabei, die Wischblättervor Schäden zu schützen."Schlossenteiser nicht im Auto aufbewahrenDa sich ein Großteil der Autos heute per Fernbedienung öffnenlässt, sind vereiste Schlösser inzwischen kaum noch ein Hindernis. Umaber im Falle von leeren Batterien auf Nummer sicher zu gehen, helfenunter anderem Grafitsprays oder harzfreie Öle, um die Schlösser imNotfall zu enteisen. "Diese Mittel natürlich nicht im Autoaufbewahren. Dort bringen sie bei einem zugefrorenen Schloss nämlichwenig", sagt Mißbach. "Zur Not hilft aber auch ein Fön, um dasSchloss zu erwärmen und es so wieder gangbar zu machen."Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell