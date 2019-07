TÜV Rheinland: Wertgegenstände nicht im Hotelzimmer zurücklassen / Tests zeigen: Zugang zu Hotelzimmern für Kriminelle problemlos möglich / Hotelsafe ist sicherster Aufbewahrungsort

Köln (ots) - Sicherheitstests von TÜV Rheinland zeigen es immerwieder: Einbrüche in Hotelzimmer sind für Kriminelle ein Kinderspielund Wertsachen leichte Beute - egal in welchem Land. Selbst Tresoresind für Diebe oft nur ein kleines Hindernis. "Hotelzimmertresore,die mit einfachen Schrauben im Schrank oder an der Wand montiertsind, können recht problemlos herausgebrochen und mitgenommenwerden", weiß Olaf Seiche, Hotelprüfer bei TÜV Rheinland. Schutzbieten in dieser Hinsicht spezielle Verankerungen und Schrauben.Urlauber und Geschäftsreisende, die den Tresor nutzen wollen, solltensich im Vorfeld über die Montage beim Hotel erkundigen. Wer aufNummer sicher gehen möchte, sollte auf den Hotelsafe an der Rezeptionzurückgreifen. Hier werden Wertgegenstände gegen Quittung in Empfanggenommen und sind - im Gegensatz zur Aufbewahrung in denHotelzimmertresoren - in vollem Umfang versichert.Gepäckstücke nur gegen Quittung abgebenGenau hinsehen sollten Gäste auch bei Gepäckaufbewahrungsräumen.Die sollten nach An- und vor Abreise sicherheitshalber nur genutztwerden, wenn diese Räume gut überwacht und Gepäckstücke gegenQuittung dort gelagert werden. "Ein Belegsystem, bei dem Gäste ihrGepäckstück nur gegen einen Gepäckabschnitt zurückerhalten,verhindert, dass sich jemand ein x-beliebiges Gepäckstück aus denAufbewahrungsräumen nehmen kann", erklärt Seiche.Schlüsselkarten vor Auslesegeräten schützenAuch folgende Tipps sollten Hotelgäste beachten, um es Kriminellenmöglichst schwer zu machen: Den Zimmerschlüssel nicht an derRezeption abgeben, da dieser meist unter Nennung einer Zimmernummervom Personal auch an Fremde ausgehändigt wird. Es empfiehlt sich,Schlüsselkarten durch Alufolie oder Portemonnaies mit Bleieinlagenvor Auslesegeräten zu schützen. Diebe nutzen diese Geräte immerhäufiger und gelangen mit den so gestohlenen Daten ins Hotelzimmer.Außerdem ist es sinnvoll, vor der Reise abzuwägen, welche Wertsachenwirklich benötigt werden. "Kommt es zum Diebstahl, immer dieRezeption und die Polizei informieren", rät Seiche. Die Anzeige beider Polizei ist als Nachweis für Versicherungen unverzichtbar.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Golbach, Presse, Tel.: 0221/806-4465Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell