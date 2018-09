TÜV Rheinland-Werkstattmonitor 2018: Kunden setzen nach wie vor auf Vertrauen (FOTO)

Köln/München (ots) -Repräsentative Befragung unter Werkstattkunden: Vertrauen alsAuswahlkriterium weit wichtiger als der Preis / Gesamtzufriedenheitnochmals gestiegen / Autohäuser brauchen digitale Identität / Kundenwünschen besseren Online-ServiceDie Gesamtzufriedenheit von Werkstattkunden rangiert nach wie vorauf sehr hohem Niveau. Das Vertrauen ist noch immer das KriteriumNummer eins bei der Wahl des Autohauses oder Servicebetriebs. DerPreis allein ist hingegen nicht ausschlaggebend. Gleichwohlübersteigen die Kundenwünsche nach digitalen Services das Angeboterheblich. Das sind die zentralen Ergebnisse des TÜV RheinlandWerkstattmonitors 2018, für den der Prüfdienstleister 3.025 privateAutofahrerinnen und Autofahrer befragte. "Nur wer in digitaleServices investiert, gewinnt!", so Dr. Mattias Schubert, ExecutiveVice President Mobilität bei TÜV Rheinland. "Autohäuser undWerkstätten brauchen neben einem digitalen Serviceportfolio einedigitale Identität, um im Netz auffindbar zu sein." Ein gezielterAuf- beziehungsweise Ausbau des Angebots vonOnline-Kontaktmöglichkeiten bietet großes Potenzial, um dieErwartungen auch künftig zu erfüllen und die Kunden zu binden.Großteil der Kontakte noch immer offlineEin Großteil der Kontakte zwischen Kunden und Werkstätten findetheute offline statt (93,8 %) - etwa per Telefon oder Besuchen vorOrt. Das Bedürfnis nach Online-Möglichkeiten wächst aber stetig. 45,4Prozent der Befragten wünschen sich eine Online-Kontaktaufnahme. ImWerkstattmonitor des vergangenen Jahres waren es lediglich 37,4Prozent. An erster Stelle stehen hierbei E-Mails (15,2 %), gefolgtvon der Internetseite der Werkstatt (10,3 %) und Messenger-Dienstenwie WhatsApp (9,1 %). Soziale Netzwerke wie beispielsweise Facebooklanden mit 2,8 Prozent abgeschlagen auf dem letzten Platz.Kundenzufriedenheit weiterhin auf hohem Niveau Im Vergleich zu 2017hat die Gesamtzufriedenheit bei allen Werkstatttypen leichtangezogen. Freie Kfz-Werkstätten und Werkstattketten können sich beimoptischen Eindruck des Betriebes und Werkstattketten bei der Beratungsteigern. Marken-/Vertragswerkstätten verzeichnen eineKundenzufriedenheit von 93,2 Prozent (Vorjahr 90,8 %), freieWerkstätten kommen auf 94,8 Prozent (Vorjahr 93,1 %) undWerkstattketten auf 91,7 Prozent (Vorjahr 90,4 %). Außerdemregistrieren Marken-/Vertragswerkstätten und Werkstattketten geringeSteigerungen bei der Weiterempfehlungsbereitschaft. Darüber hinausteilen Kunden immer häufiger ihre positiven Erfahrungen mitWerkstätten online in Internet-Foren oder Bewertungsportalen. 2018sind das bereits 26 Prozent der Befragten, im Vorjahr 21,7 Prozentund im Jahr 2014 nur 9,6 Prozent. Negative Online-Bewertungen sindmit rund einem Prozent zu vernachlässigen.Preis nach wie vor nicht ausschlaggebendLaut TÜV Rheinland-Werkstattmonitor ist der Preis weiterhin nichtder ausschlaggebende Grund, warum sich Kunden für eine Werkstattentscheiden. Knapp 22 Prozent holen im Vorfeld ein Vergleichsangebotein. Über ein Drittel davon wählt aber nicht das günstigste Angebot.Erst auf Rang sieben rangiert der Preis mit 5,5 Prozent (VorjahrPlatz sechs mit 6,3 %).Für den Werkstattmonitor befragte TÜV Rheinland im Frühjahr 2018in einer standardisierten Online-Erhebung 3.025 privateAutofahrerinnen und Autofahrer ab 18 Jahren zu ihren Erfahrungen mitWerkstätten im Zeitraum zwischen Juni 2017 und Februar 2018.Langfassung unter www.tuv.com/presse bei TÜV Rheinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen erhalten Sie auch per E-Mail überpresse@de.tuv.com sowie im Internet: www.tuv.com/presse undwww.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell