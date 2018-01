TÜV Rheinland: Wasserkocher statt Herdplatte spart Energie / Haushalt: Kluger Gerätegebrauch hilft beim Energiesparen / Von Hand spülen vermeiden / Elektrogeräte abschalten und LED-Licht nutzen

Köln (ots) - Deutsche Haushalte verbrauchen immer mehr Strom.Aktuelle Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen einen Anstieg um rund 12Prozent seit dem Jahr 1990. Energiesparen schont Umwelt undGeldbeutel, scheitert aber häufig am falschen Umgang mit denStromfressern im Haushalt. Susanne Schäfer, Energie-Expertin bei TÜVRheinland, weiß, wie mit wenig Aufwand der private Energiebedarfgesenkt werden kann: "Entscheidend ist nicht allein dieEnergieeffizienzklasse der Geräte. Vielmehr kann durch klugenGebrauch sehr viel Strom gespart werden."Schnelles Aufwärmen in der MikrowelleAllein die Wahl des richtigen Geräts macht schon viel aus. "Wennman nicht gerade einen Induktionsherd hat, sind Wasser- undEierkocher effizienter als die Herdplatte. Zum Aufwärmen kleinerGerichte empfiehlt sich die Mikrowelle anstelle des Backofens", sagtSusanne Schäfer. Bei Großgeräten rät die Expertin: "Lieber dieSpülmaschine nutzen als von Hand waschen. Auch das Vorspülen kann mansich sparen. Beim Backofen heizen viele noch vor, weil es so auf derPackung der Gerichte steht. Die Öfen haben aber mittlerweile sehrkurze Aufheizzeiten. Vielmehr sollte man die Nachwärme nutzen." BeiComputer und Fernseher lohnt es sich, die Geräte ganz abzuschaltenund den Standby-Modus zu vermeiden. Auch im Bereich des Lichts lässtsich laut Schäfer sparen: "LEDs haben inzwischen eine längereLebensdauer und sind effizienter als Glühbirnen."Kühlschrank regelmäßig ersetzenUm möglichst energieeffizient zu bleiben, sollte der Kühlschrankalle zehn Jahre gewechselt werden. Bei anderen Großgeräten kommt esmeist auf die Intensität der Nutzung an. "Die Geräte sind teilsteurer. Hier muss der Verbraucher entscheiden, ob die Investition imVerhältnis zur Energieersparnis steht", erklärt Schäfer. SindSpülmaschine, Waschmaschine und Trockner regelmäßig im Gebrauch,lohnt sich ein Neugerät mit hoher Energieeffizienz eher.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 0911/655-4230Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell