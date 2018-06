TÜV Rheinland: Bei WM-Fan-Schminke auf Inhaltsstoffe achten / Mögliche Gesundheitsgefahren durch Konservierungsstoffe / Dermatologisch getestet nicht immer Aussagekräftig

Köln (ots) - Für viele Fußballfans gehört Schminke inzwischengenauso zum Feiern wie Schal und Trikot. Damit Landesfarben, Bannerund Co. nur "gemalt" bleiben, müssen Verbraucher genauestens auf dieInhaltsstoffe der Schminke sowie die richtige Pflege der Haut achten.Ein besonderes Augenmerk gilt den enthaltenen Konservierungsstoffen.Bereits in den letzten Jahren gab es bei diesen Stoffen vielegesetzliche Veränderungen, so ist auch der KonservierungsstoffMethylisothiazolinone bei Schminke verboten. TÜV Rheinland rät aber,wenn Sensibilisierungen bekannt sind, Schminke mit diesemInhaltsstoff nicht mehr zu kaufen bzw. zu benutzen. "InUntersuchungen der EU wurde festgestellt, dass Methylisothiazolinonezunehmend allergische Reaktionen auslösen", erklärt Dr. Greta Dau,Lebensmittelchemikerin bei TÜV Rheinland.Inhaltsstoffe beachtenAuch sagt der Preis nichts über die Hautverträglichkeit vonSchminke aus. Die Gefahr, dass die Haut auf die Schminke negativreagiert, richtet sich vielmehr danach, ob beispielsweise bereitsAllergien vorhanden sind. "Dann sollte man auf jeden Fall die Listeder Inhaltsstoffe genau studieren, um etwaige unangenehmeIrritationen wie Rötungen oder gar Ekzeme zu vermeiden", so Dr. Dau.Denn: Nur weil die Hautverträglichkeit des Produktes laut Angaben desHerstellers "dermatologisch getestet" wurde, ist diese nichtzwangsläufig gewährleistet. Schließlich steht das Ergebnis dieserTests, also gut oder schlecht, nicht immer auf der Packung. Auch dieZahl und Aufteilung der Probanden nach Alter und Geschlecht bleibtoftmals im Dunkeln."Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Fan-Schminke frischist und man keine Restbestände von der letzten EM bzw. WM erworbenhat", so Dau. "Diese Produkte waren in Tests noch sehr oft auffällighinsichtlich der verwendeten Farbstoffe." Wichtig ist es, dieProduktionscharge (beinhaltet oft das Produktionsdatum) zu prüfen undsich die Schminke genau anzuschauen, ob sich beispielsweiseAblagerungen gebildet haben oder der Geruch unangenehm ist. Dannsollte man zu einem anderen Produkt greifen.Um Hautirritationen vorzubeugen, ist die richtige Hautpflegesowohl vor als auch nach dem Schminken wichtig. "Vor dem Auftragender Schminke ist die Haut gründlich zu reinigen und als Grundierungeine fettige Creme zu verwenden", empfiehlt die Expertin. Bei derReinigung kommt es dann auf die Art der Schminke an: WasserbasierteProdukte lassen sich am besten mit Wasser entfernen, für fettbasierteProdukte sind Reinigungsöl und Wattebausch zu verwenden. "Nach demFeiern braucht die Haut dann unbedingt eine Schminkpause, um sich zuregenerieren", rät Dr. Dau. "Mit einer milden Pflege kann man dieRegeneration unterstützen." Bereits geöffnete Schminkdosen kann manweiterverwenden, solange das Mindesthaltbarkeitsdatum ab der Öffnungnicht überschritten ist. Dazu sollte man die Packung klar mit demÖffnungsdatum kennzeichnen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell