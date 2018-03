TÜV Rheinland: Veränderungen im Arbeitsleben positiv angehen / Umstrukturierung in Unternehmen als Stressfaktor / Hohe Resilienz schützt vor Burn-out / Negative Emotionen offen ansprechen

Köln (ots) - Digitalisierung und Globalisierung führen beiUnternehmen zunehmend zu strukturellen Veränderungen, dieFührungskräfte vor Herausforderungen stellen und die Belegschaftverunsichern können. Eine ausgeprägte Resilienz hilft Menschen,gelassener und optimistischer mit solchen Situationen umzugehen."Resilienz bedeutet, eine schwierige Situation zu akzeptieren undgestärkt aus ihr hervorzugehen", sagt Iris Dohmen, die alsBetriebspsychologin bei TÜV Rheinland Unternehmen inRestrukturierungsprozessen begleitet. Diese Eigenschaft ist je nachPersönlichkeit stärker oder schwächer ausgeprägt, kann aber durchpraktische Übungen trainiert werden.Positive Gedankenmuster statt TunnelblickZwei Merkmale machen eine hohe Resilienz aus: Die Fähigkeit, sichauf eine unerwartete Situation und die damit verbundene Veränderungeinzulassen, sich schnell davon zu erholen sowie auch nachhaltigwidrigen Umständen trotzen zu können. Bei Veränderungen amArbeitsplatz neigen weniger widerstandsfähige Arbeitnehmer dazu,einen negativen Tunnelblick zu entwickeln. Gestärkt wird die eigeneResilienz dagegen durch positive Gedankenmuster, eine bewusste Atmungund das Erlernen von Entspannungstechniken. Führungskräften rät dieDiplompsychologin, bewusster auf Auszeiten zu achten.Motivierende FührungDohmen empfiehlt Führungskräften, gerade in schwierigen Phasennegative Emotionen bei Mitarbeitern offensiv anzusprechen.Vorgesetzte sollten als Vorbild agieren, Kreativität fördern und dazuermutigen, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. So können sieMitarbeiter unterstützen, ihre Resilienz zu erhalten und zu stärken.Grundsätzlich rät die Expertin: "Die Einstellung steht über allem.Wer positiv denkt, Neuerungen als positive Herausforderung sieht unddie Möglichkeit hat, Änderungen selbst mitzugestalten, kann bessermit ihnen umgehen."Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell