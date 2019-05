TÜV Rheinland: Trotz Einparkhilfen - Autofahrer haften im vollen Umfang / Fahrzeugführer trägt im Verkehr alleinige Verantwortung / Rechtslage: Zusammenstöße beim Einparken sind kein Kavaliersdelikt (FOTO)

Köln (ots) -Automatische Einparkhilfen können sich für Autofahrer als großeUnterstützung erweisen. Ist eine Parklücke gefunden, reicht einKnopfdruck, damit die Elektronik des Fahrzeugs das Rangierenübernimmt. Der Fahrer ist so lediglich für das Gas geben und Bremsenzuständig - zumindest aus technischer Sicht. Faktisch aber bleibendie Fahrer auch bei diesen teilautomatisierten Prozessen für dengesamten Parkvorgang in vollem Umfang verantwortlich. Kommt es beimautomatischen Einparken zu einem Schaden, trägt der Fahrer die volleHaftung. "Ich bin unschuldig, das Auto ist gefahren - dieseArgumentation hat nach aktueller Rechtslage keinerlei Gültigkeit. Dieautomatische Einparkhilfe ist genau wie Kameras und andere Sensorenlediglich ein Assistenzsystem, welches den Fahrer unterstützt, abernicht ersetzt", sagt Thorsten Rechtien, Kfz-Experte bei TÜVRheinland.Erst warten, dann Polizei informierenOb mit Assistenzsystemen oder ohne - kommt es beim Einparken zueinem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, ist dies einmeldepflichtiger Verkehrsunfall. Das gilt selbst dann, wenn auf denersten Blick keinerlei Beschädigungen festzustellen sind. Wer sichohne zu handeln vom Unfallort entfernt, begeht Fahrerflucht. Einenselbstgeschriebenen Hinweiszettel am betroffenen Fahrzeug zuhinterlassen ist gut gemeint, aber alles andere als rechtssicher. DerGesetzgeber schreibt in solchen Fällen eine angemessene Wartezeitvor, wobei der Richtwert bei Sachschäden mit zirka 30 Minutenbemessen ist. Sollte der Sachverhalt in dieser Zeit nicht geklärtsein, ist eine Meldung bei der Polizei dringend zu empfehlen.Fotos zum Selbstschutz"Der Unfall sollte bei der nächstgelegenen Dienstelle - nichtunter dem Notruf 110 - telefonisch gemeldet werden. Den Sachverhaltschildern sowie Kennzeichen, Modell und Farbe des betroffenenFahrzeugs nennen. Dann ist man auf der sicheren Seite kann sich vomUnfallort entfernen", rät Rechtien. Außerdem empfiehlt der Experte,möglichst aussagekräftige Fotos vom Unfallort und den versursachtenSchäden anzufertigen, um sich vor möglichen überzogenenSchadenersatzforderungen abzusichern.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell