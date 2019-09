TÜV Rheinland: Im Straßenverkehr besser ohne Kopfhörer / Verkehrsteilnehmer müssen Umgebungsgeräusche wahrnehmen können / Wichtig sind ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht (FOTO)

Köln (ots) -Fast ein Viertel aller Verkehrsteilnehmer hört Musik mitKopfhörern - als Fußgänger, als Radfahrer, als Fahrer im Auto. Dasist Ergebnis einer repräsentativen Umfrage desMeinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag von TÜV Rheinland vonAugust 2019. Doch ratsam sind Kopfhörer im Straßenverkehr nachMeinung der Experten von TÜV Rheinland nicht.Gefordert: ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht"Sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer gilt: Musik mitKopfhörern zu hören, ist nicht ausdrücklich verboten", sagt ThorstenRechtien, Kraftfahrzeugexperte bei TÜV Rheinland. Doch heißt es inParagraph 1 der Straßenverkehrsordnung: Die Teilnahme amStraßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitigeRücksicht. "Wer auf der Straße unterwegs ist, muss jederzeitaufmerksam sein. Das bedeutet konkret: Der Lärmpegel bei Kopfhörerndarf grundsätzlich nur so hoch sein, dass sich Umgebungsgeräusche wieHupen oder die Martinshörner von Polizei und Feuerwehr nochwahrnehmen lassen", erklärt Rechtien. Besser ist es nach Einschätzungvon Rechtien, ganz auf Kopfhörer zu verzichten: "Nur so könnenVerkehrsteilnehmer ihre Umwelt so gut wie möglich wahrnehmen. Und nurso können sie sich auf unseren vielbefahrenen Straßen sicherbewegen."Aktive Geräuschunterdrückung ungeeignet für VerkehrAußerdem bieten Kopfhörer immer häufiger eine aktive Unterdrückungvon Umgebungsgeräusche. "Noise Cancelling" heißt das imTechnikjargon. Dieser Trend ist laut Thorsten Rechtien bedenklich:"Eine aktive Geräuschunterdrückung ist für Musikliebhaberhervorragend - doch für die Verkehrsteilnahme denkbar ungeeignet. Dieerforderliche Vorsicht können Verkehrsteilnehmer damit nichtgewährleisten", sagt Rechtien.Der Faktor AblenkungWer Musik mit Kopfhörern hört, ist letztlich immer ein Stück weitvom Geschehen auf der Straße abgelenkt - egal, wie gut die Umgebungnoch zu hören ist. "Im Straßenverkehr sollte man grundsätzlich aufdas Tragen von Kopfhörern oder das Hören von übermäßig lauter Musikverzichten", empfiehlt Rechtien daher. Das gilt nicht nur im Auto undauf dem Fahrrad, sondern auch für Fußgänger und auf dem E-Scooter.TÜV Rheinland-Experte Thorsten Rechtien: "Abgesehen von einermöglichen Gefährdung des Straßenverkehrs drohen dem eigenen Gehör beipermanenter Extrembeschallung dauerhafte Spätschäden."Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfang Partz, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-22 90Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell