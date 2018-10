TÜV Rheinland: Sprachassistenten bewusst einsetzen / Alexa, Google Home oder Siri vereinfachen den Alltag / Viele Verbraucher sind kritisch / Gespeicherte Daten können gelöscht werden

Köln (ots) - Die Sprachsteuerung von Geräten und Sprachassistentensind weiter auf dem Vormarsch - Stichwort Smart Home. MancheVerbraucher haben jedoch Sicherheitsbedenken, wenn es umSprachassistenten geht. Denn Geräte wie Alexa von Amazon, Google Homeoder Siri von Apple hören bei privaten Gesprächen mit, greifen oftauf andere Anlagen zu und können Bestellungen auslösen. Auf deranderen Seite erleichtern Sprachassistenten den Alltag und bietenneue, interessante Möglichkeiten. "Wer die Sprachassistenten bewussteinsetzt und bestimmte Regeln beachtet, kann mit ihnen eine MengeFreude haben", sagt Günter Martin, Internet-Experte von TÜVRheinland.Antwort auf fast alle FragenEine Funktion der Systeme ist die Beantwortung aller Fragen, dieöffentliche Informationen enthalten, beispielsweise: Wie wird dasWetter morgen? Oder: Wo finde ich das nächste italienischeRestaurant? Über die Assistenten können Verbraucher aber auchNachrichten schicken oder Anrufe vom Handy aus tätigen, ohne es indie Hand zu nehmen, Musik hören und das Smart Home steuern, wenn derSprachassistent mit Licht, Radio oder Klimaanlage vernetzt ist. DieVerbindung mit sicherheitsrelevanten Funktionen ist dagegen nicht zuempfehlen. "Sprachassistenten sind nicht auf die Stimme der Besitzerzugeschnitten. Jeder in Hörreichweite kann Anweisungen geben. Dassollten Nutzer immer bedenken", unterstreicht Martin. Ist das Gerätzum Beispiel mit der Schließanlage des Hauses verbunden, könnte einDritter von außen theoretisch mit einem Megaphon rufen und so einfachins Gebäude gelangen.In bestimmten Situationen Gerät ausschaltenÜber sensible Daten wie Kreditkartennummern und Passwörter solltebei eingeschaltetem Sprachassistenten nicht gesprochen werden. "DieGeräte haben einen Ausschaltknopf, der in diesen Situationen genutztwerden sollte", erklärt Martin. Zwar hören die Systeme die ganze Zeitmit, aber sie verbinden sich erst mit dem Server des Anbieters, wennder Nutzer sie ausdrücklich anspricht. Dann speichern sie die Befehledes Nutzers, um sie zu analysieren und auszuführen. Übrigens könnenVerbraucher in der App unter Einstellungen anhören und lesen, was siegesprochen haben und dies löschen. Weitere Informationen unterwww.tuv.com/de/trustiot bei TÜV Rheinland.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell