TÜV Rheinland: Bei Spielzeug auf Verarbeitung und Prüfzeichen achten / Verarbeitung lässt sich kontrollieren / Auf Warnhinweise achten / Nur bei verlässlichen Quellen kaufen

Moderation
Rund 3 Milliarden Euro geben die Deutschen zu Weihnachten für
Spielzeug aus. Die meisten Geschenke werden in der anstehenden
Adventszeit gekauft. Damit es an Heiligabend aber nicht zu einer
Bescherung ganz anderer Art kommt, empfiehlt TÜV Rheinland: Spielzeug
mit allen Sinnen kaufen.
Beitrag
Atmo: Gewicht fällt, geht über in Atmo fallendes Spielzeug
Das Gewicht saust auf den Holzkörper der Raupe. Nebenan fällt
immer wieder ein Plastiktelefon zu Boden. Das sind nur zwei der Tests
im Prüflabor von TÜV Rheinland in Nürnberg, einem der größten
weltweit, sagt Sprecher Rainer Weiskirchen.
O-Ton Rainer Weiskirchen; Länge 10 sec.
"Wir gucken hier: Lösen sich verschluckbare Kleinteile? Entstehen
an dem Spielzeug irgendwelche Brüche oder Beschädigungen, an denen
sich Kinder verletzen könnten?"
Atmo Spielzeug
Rasseln, Plastiktelefone, Spieluhren - Spielzeug für unter
Dreijährige wird besonders geprüft. Die Kleinen sollen nichts
abreißen oder abbeißen können. Plüschtieren werden die Ohren
langgezogen und die Knopfaugen verdreht, erklärt Laborleiter Rolf
Ohlsen.
O-Ton Rolf Ohlsen; Länge 9 sec.
"Wir versuchen darzustellen, was könnte ein Kind damit machen, um
zu simulieren und zu überprüfen, wie stabil, wie fest ist das
Spielzeug."
Für die Produktsicherheit sind die Hersteller verantwortlich, laut
europäischer Richtlinie für Spielzeug. Dazu gehören auch
Schadstoffanalysen, sagt Weiskirchen.
O-Ton Rainer Weiskirchen; Länge 14 sec.
"Häufig sind Grenzwerte von Chemikalien überschritten. Das ist
gesundheitsgefährdend, beziehungsweise Plüschspielzeug fängt zu
schnell das Brennen an. Die Entflammbarkeitsprüfung übrigens auch ein
Bestandteil des Spielzeugtests."
Sicheres Spielzeug lässt sich beispielsweise am GS-Zeichen für
geprüfte Sicherheit oder am TÜV Rheinland-Prüfzeichen erkennen. Die
Zeichen stehen dafür, dass das Produkt unabhängig überprüft und die
Kontrolle auch bestanden wurde. Spielzeug für Kleinkinder sollte man
sich genau ansehen und befühlen, rät TÜV Rheinland-Sprecher Rainer
Weiskirchen:
O-Ton Rainer Weiskirchen; Länge 16 sec.
"Sind vielleicht scharfe Kanten und Grate an dem Spielzeug, wo
sich ein Kind schneiden oder verletzen kann? Unangenehme Gerüche
deuten auf Schadstoffe hin. Wenn ich alle meine Sinne einsetze und
gar nicht zufrieden bin, dann stelle ich das Spielzeug zurück und
entscheide mich für ein anderes Produkt."
Atmo Spielzeug Jingle Bells