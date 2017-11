TÜV Rheinland: Spielzeug mit allen Sinnen kaufen / Verarbeitung lässt sich kontrollieren / Auf Warnhinweise und unabhängige Prüfzeichen achten / Altersgerecht kaufen (VIDEO)

Köln (ots) -Egal ob Kuscheltier oder Baukasten, Puzzle oder Puppe,Elektronikspielzeug oder Modellauto: Über drei Milliarden Euro habendie Menschen in Deutschland 2016 für den Spielzeugkauf ausgegeben.Tendenz der vergangenen Jahre: steigend. Am häufigsten wird Spielzeugnach Angaben des Branchenverbandes BVS für Weihnachten gekauft (28Prozent) gefolgt vom Kindergeburtstag. Doch auch wenn Spielzeuge derMode unterworfen sind und neue technische Raffinessen oder Spielideenentwickelt werden, bleibt eines gleich: Verbraucher sollten beimEinkauf nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Qualität,Verarbeitung, Spielwert und die Sicherheit achten. Das empfehlen dieFachleute von TÜV Rheinland, die mit eigenen Prüflaboren in Asien,Amerika und Europa zu den weltweit führenden Prüfinstituten fürSpielzeug weltweit gehören.Wichtige Regeln beim Spielzeugkauf beachtenBesonders wichtig ist es nach Erfahrung der Experten in punktoSicherheit, nur aus Quellen zu kaufen, die einem bekannt sind, unddie Verarbeitung zu kontrollieren. Speziell bei Spielzeug für Kinderunter 3 Jahren gelten zudem strenge Vorschriften. Spielzeuge, dienicht für diese Altersgruppe geeignet sind, müssen eigens mit einemWarnhinweis gekennzeichnet sein. Dies dient beispielsweise dem Schutzvor verschluckbaren Kleinteilen. Rolf Ohlsen, Fachmann fürSpielzeugprüfung bei TÜV Rheinland in Nürnberg: "Spielzeug wird vonkleinen Kindern nicht nur dafür genutzt, wozu es gedacht ist. Babysund Kleinkinder nehmen Spielzeuge gern in den Mund. Wenn Spielwarenauffällig riechen, lädt das nicht zum Kauf ein. Gestank gefälltKindern genauso wenig wie Erwachsenen. Zudem könnten Schadstoffeenthalten sein."Vor dem Kauf hilft es, alle Sinne zu nutzen. Ohlsen: "ScharfeEcken und Kanten oder lockere Teile sind nicht nur ärgerlich, sondernkönnen gefährlich werden." Bei Spielzeug, das Geräusche oder Musikmacht, unbedingt auch die Lautstärke kontrollieren. Vor allem beiBabys und Kleinkinder können laute Spielzeuge zu Schäden am Gehörführen. Für den Fall von Reklamationen, müssen Hersteller oderImporteur auf der Verpackung oder dem Produkt genannt sein. Fehltdieser oder sind Beschreibungen und Hinweise nicht in deutscherSprache verfasst, heißt es generell: Finger weg.Zusätzliche Prüfzeichen geben OrientierungOrientierung beim Kauf bieten zudem verschiedene Prüfzeichen vonunabhängigen Prüforganisationen. Dazu zählen das GS-Zeichen für"geprüfte Sicherheit" oder spezielle Zeichen von TÜV Rheinland fürSchadstoffprüfungen sowie das Zeichen LGA tested Quality (Sicherheit,Gebrauchstauglichkeit). Solche Prüfzeichen werden ausschließlich nachbestandener Kontrolle im Prüflabor vergeben. Darüber hinaus werdendie Herstellungsbetriebe einer genauen Qualitätskontrolle durchInspektoren unterzogen. Die Zeichen stellen also eine zusätzliche,freiwillige Kontrolle dar, die über die Kontrollen des Herstellersselbst hinausgehen. Bei den Prüfungen werden vielfältigeSicherheitsaspekte einschließlich beispielsweise der elektrischenSicherheit oder möglichen Schadstoffen kontrolliert. Auch mechanischeKontrollen oder Entflammbarkeitsprüfungen für Plüschtiere gehörendazu.Hinweis für Internetseiten und alle Redaktionen:Auf den Presseseiten von TÜV Rheinland unter www.tuv.com/pressefinden sich Video- und Audiomaterial kostenfrei zum Download,Bildmaterial sowie Hintergrundinformationen zur Verwendung fürredaktionelle Zwecke und weitergehende Berichterstattung.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 09 11/6 55 - 42 30Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch im Internet: www.tuv.com/presse undwww.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell