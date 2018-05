TÜV Rheinland: Spaß im Job steigert Arbeitsmotivation / Mehr Spaß an der Arbeit durch Freiraum und Wertschätzung / Positives Betriebsklima fördert gute Ideen / Führungskräfte als Vorbilder

Köln (ots) - Motivierte Mitarbeiter verbessern das Betriebsklima,sind stressresistenter und steigern die Produktivität desUnternehmens. Doch wie lässt sich die Motivation am Arbeitsplatzfördern? "Arbeit macht grundsätzlich mehr Spaß, wenn sieabwechslungsreich ist und der Mitarbeiter einen Sinn in seinerTätigkeit sieht", sagt Iris Dohmen, Betriebspsychologin bei TÜVRheinland. Aber auch Vertrauen und Wertschätzung von Vorgesetzten unddie Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung sind wichtig fürdie Motivation, weiß die Expertin.Freiheit und Offenheit motivieren"Je selbstständiger Arbeitnehmer agieren, desto motivierter gehensie ihre Aufgaben an", so Iris Dohmen. Verantwortung zu tragen undein bestimmter Entscheidungsspielraum wirken sich ebenfalls positivauf die Motivation aus. "Mitarbeiter denken mit und wollen sicheinbringen. Das sollte auch zugelassen werden", empfiehlt diePsychologin. Zudem vermittelt der konstruktive Austausch zwischenVorgesetzten und Mitarbeitern Wertschätzung. Die Kommunikationzwischen den Mitarbeitern kann durch ein möglichst positivesBetriebsklima im Büro unterstützt werden. "In vertrauensvollerAtmosphäre entstehen oft die besten Ideen - egal ob am Schreibtischoder in der Kaffeeecke", weiß Dohmen.Motivation vorlebenDoch ist nicht in jeder Firma eine lockere Startup-Mentalitätpraktikabel. In jenen Unternehmen kann der Führungsstil derVorgesetzten die Motivation der Mitarbeiter beeinflussen. WennFührungskräfte mit Begeisterung und Enthusiasmus ihr Team leiten,überträgt sich das auf die Mitarbeiter. Zur motivierenden Führunggehört auch die Aussicht auf Weiterbildung und berufliches Fortkommenund Entwicklungsperspektiven. Wenn das Unternehmen durchBildungsangebote in Mitarbeiter investiert, fühlen sich diesewertgeschätzt und zahlen die Investition mit mehrLeistungsbereitschaft zurück. Führungskräften gibt Dohmen eineneinfachen Tipp mit auf den Weg: "Den Mitarbeitern auch einfach mal,Danke' zu sagen, bewirkt schon viel."Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell