TÜV Rheinland: Smarte Geräte helfen bei der Gartenarbeit / Automatisches Bewässern und Rasenmähen im Trend / Funktionen sind per App steuerbar / Nutzer sollten auf Datenschutz achten (FOTO)

Köln (ots) -Schon längst hat auch im heimischen Garten die DigitalisierungEinzug gehalten. Der Rasenmäher fährt automatisch die kompletteRasenfläche ab und trimmt den Rasen entsprechend, Sensoren messenBodenfeuchtigkeit, Temperatur und Lichtintensität und Pflanzen werdennur bewässert, wenn es nötig ist. "Smart Gardening ermöglicht es,dass sich der Garten fast komplett selbst versorgt", sagt GünterMartin, Internetexperte bei TÜV Rheinland. Alle Funktionen sind perApp steuer- und einsehbar, so dass selbst vom Urlaubsort aus perSmartphone entsprechende Befehle an die smarten Geräte geschicktwerden können.Mehr Datensicherheit durch zwei getrennte WLANsBesonders smarte Rasenmäher sind bei Verbrauchern beliebt: Siesparen Hobbygärtnern nicht nur Zeit, sondern erzielen zudem häufigauch bessere Ergebnisse als der Gärtner selbst. Das liegt unteranderem daran, dass die Roboter das feine Schnittgut nicht imFangkorb einsammeln. Stattdessen bleibt es als Dünger auf dem Rasenliegen und macht ihn so dichter und fester. Das Verfahren wirdMulchen genannt und funktioniert, wenn bis zu vier Mal pro Wochegemäht wird. Wer smarte Gartengeräte nutzt, sollte wissen: Diese sindin der Regel über ein Gateway verbunden, das an die Hauswand montiertwird und mit dem WLAN verbunden ist. Um zu verhindern, dass Unbefugtedarüber ins Heimnetz gelangen, sollten Anwender am Router zweigetrennte WLANs einrichten: eines für die smarten Geräte in Haus undGarten, eines für die restliche IT (zum Beispiel PCs).Wenn Kinder im Garten spielen, hat der Roboter PauseGünter Martin empfiehlt Nutzern bei vernetzten Gartengerätenaußerdem den Blick in die Datenschutzerklärung: "Was wird mit denDaten gemacht und wer erhält sie? Wenn überhaupt keine Erklärungvorliegt: Finger weg!" Bei der Nutzung der smarten Geräte solltenHobbygärtner auch die physische Sicherheit der übrigen Gartennutzerim Blick haben. Konkret: Zwar fahren die smarten Rasenmäher in derRegel an Hindernissen vorbei oder stoppen rechtzeitig. Kinder solltenaber trotzdem nicht draußen spielen, wenn der Roboter gleichzeitigunterwegs ist.