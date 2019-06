TÜV Rheinland: Sicherheitsunterweisungen am Arbeitsplatz regelmäßig wiederholen / Arbeitnehmer müssen Sicherheitsmaßnahmen kennen / Erfahrene Mitarbeiter als Sicherheitspaten für Neulingean

Köln (ots) - Jeden Tag ereignen sich in Deutschland rund 2.400meldepflichtige Arbeitsunfälle, so Statistiken der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). "Um eine Gefährdung amArbeitsplatz zu minimieren, müssen Arbeitnehmer vor Aufnahme einerneuen Tätigkeit alle wichtigen Sicherheitsmaßnahmen kennen", sagtWerner Lüth, Experte für Arbeitssicherheit bei TÜV Rheinland. Dasgilt besonders bei einem gänzlich neuen und fremden Arbeitsumfeld,aber auch bei einer Veränderung des Aufgabenbereichs, nachArbeitsunfällen und bei der Einführung neuer Technologien oderMaterialien.Arbeitsschutz ist PflichtUm Arbeitsunfälle zu vermeiden und die Gesundheit der Mitarbeiterzu schützen, sind Arbeitgeber zu einer Sicherheitsunterweisung fürneue Kollegen verpflichtet, egal ob auf der Baustelle, imHandwerksbetrieb oder im Büro. Diese schließt sowohl allgemeineSicherheitshinweise wie richtiges Verhalten im Brandfall, Lärmschutzoder Erste-Hilfe-Maßnahmen ein als auch den Hinweis auf möglicheGefährdungen bei speziellen Tätigkeiten und Maßnahmen zu derenVermeidung. Beispiele: Beschäftigte, die mit Lasten arbeiten,erhalten Anweisungen zum gesundheitsgerechten Heben und Tragen.Mitarbeiter im Produktionsgewerbe müssen entsprechende Unterweisungenzum sicheren Umgang mit Werkzeugen und Maschinen erhalten,Büroangestellte dagegen Erläuterungen zu körperlichen, visuellen oderpsychischen Belastungen an Bildschirmarbeitsplätzen. SolcheSicherheitsunterweisungen, die in der Regel rund 30 Minuten dauern,müssen regelmäßig wiederholt werden.Mehr Sicherheit durch Unterweisung und Job-PatenEine gezielte, tätigkeitsbezogene Unterweisung reduziert Unfall-und Gesundheitsrisiken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. TÜVRheinland bietet Unterstützung für Führungskräfte zum erfolgreichen,nachhaltigen Führen von Sicherheitsgesprächen an. Ebenfalls hilfreichsind Patenmodelle: "Erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterfungieren als Paten und machen Neulinge mit betrieblichen Abläufenvertraut. Dabei geben sie ihre Erfahrungen zum Thema Sicherheit undGesundheitsschutz weiter", betont Lüth.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell