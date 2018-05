TÜV Rheinland: Sicherheitsabstand auf Sommerrodelbahn immer einhalten / Kinder dürfen erst ab acht Jahren alleine fahren / Technische Prüfungen vor der Saison / Nicht auf der Staße stoppen

Köln (ots) - Schlittenfahren ist ein beliebter Freizeitspaß - auchohne Schnee. Sommerrodler können allein in Deutschland auf mehr als130 Bahnen Hügel hinunter rollen oder rutschen. Damit das Vergnügensicher bleibt, sollten sich Rodler vor dem Start mit der Bahnvertraut machen. Dazu gehört das Lesen der Benutzungshinweise, dievon Anlage zu Anlage variieren können. "Die meisten Unfälle sindAuffahrunfälle. Sie passieren, weil Sommerrodler nicht auf denSicherheitsabstand achten oder auf der Strecke stoppen", sagtMatthias Schmidt, Experte für die Sicherheit von Rodelbahnen bei TÜVRheinland. "Mindestens 25 Meter Abstand sollten die Fahrer zwischenzwei Schlitten einhalten."Nicht schneller als Tempo 40Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeiten sind selten. "Die meistenAnlagen verfügen über sogenannte Fliehkraftbremsen. Sie greifenautomatisch, wenn die Schlitten schneller als 40 Stundenkilometerwerden", so Schmidt. Trotzdem sollten Sommerrodler auf die Schilderentlang der Strecke achten und an den gekennzeichneten Stellenbremsen oder Fahrt aufnehmen. Kinder dürfen frühestens ab drei Jahrenin Begleitung eines Erwachsenen mitfahren. Erst ab einem Alter vonacht Jahren ist eine Alleinfahrt für Kinder zugelassen. "Elternsollten mit ihnen unbedingt die Vorschriften, die Bedienung desSchlittens und die Bremspunkte besprechen. Denn Kinder sausen oft anden ,Achtung Bremsen'-Schildern vorbei, weil sie diese gar nicht soschnell lesen können", sagt der Experte.Keine Sorge bei RegenWährend der Fahrt ist das Hinauslehnen oder gar Aufstehenverboten, die Hände stets die Bremse und die Füße stehen fest auf denSchlittenboden. Lose Gegenstände, lange Schals oder Tücher haben aufden Bahnen nichts zu suchen. Setzt während der Fahrt Regen ein,besteht kein Grund zu Sorge: "Einfach kontrolliert weiterfahren, dieBremsen greifen auch bei Nässe", sagt der Experte. Sommerrodelbahnenwerden technisch streng überwacht. Vor der Saisoneröffnung prüfenSachverständige wie Matthias Schmidt den Zustand der Bahnen und Bobssowie sämtliche Sicherheitsvorkehrungen. Freizeitrodler solltendeshalb auf das Prüfsiegel achten, das in der Regel imEingangsbereich angebracht ist.Video von TÜV Rheinland zur Prüfung von Sommerrodelbahnen aufYoutube unter https://www.youtube.com/watch?v=geEJlrFcmuQPressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell