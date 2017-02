TÜV Rheinland: Sicherheit in Gebäuden durch verlässliche Entrauchungsanlagen / Einzigartiger Brandrauchsimulator zum Patent angemeldet / Simulationsgerät leicht transportabel und schnell einsetzbar

Köln (ots) - Egal ob daheim oder in einem öffentlichen Gebäude, obBahnhof oder Schule, Stadion oder Krankenhaus: Kommt es zum Brand,ist für die Menschen meist der Rauch gefährlicher als das Feuer unddie Hitze. Rauchwarnmelder sind deshalb in privaten Wohnbereichen einabsolutes Muss. In öffentlichen Gebäuden sorgen effiziente Warn- undEntrauchungsanlagen für Sicherheit. Bauherren beziehungsweiseBetreiber von bestimmten öffentlichen Gebäuden sind nach demBauordnungsrecht der Länder verpflichtet, Schutzmaßnahmen, die derEntstehung eines Brandes sowie der Ausbreitung von Feuer und Rauchvorbeugen, zu ergreifen. Gleichzeitig müssen sie die Wirksamkeit vonRauchabzugsanlagen regelmäßig überprüfen lassen. Das übernehmenbeispielsweise Fachleute von TÜV Rheinland.Entrauchung wichtig auch für EinsatzkräfteEin verlässlicher und schneller Abzug des Rauches ist in einemBrandfall aus verschiedenen Gründen besonders wichtig: Fluchtwegemüssen idealerweise erkennbar und frei bleiben, sie müssen schnellund sicher gefunden werden. Gleichzeitig ist die Entrauchungbedeutsam für die Feuerwehr, damit sie möglichst freie Sicht hat. Dasmacht den Einsatz leichter.Die Fachleute des TÜV Rheinland setzen auf einen einzigartigenBrandrauchsimulator bei der Überprüfung von Entrauchungssystemen. "Wosich tatsächlich im Falle eines Brandes der Rauch verzieht und wieviel giftiges Gas die Entrauchungsanlage einzieht, zeigt die Praxismit dem Brandrauchsimulator", erklärt Oliver Krüger, der als Expertefür Brandschutz in Gebäuden bei TÜV Rheinland tätig ist und gemeinsammit seinen Kollegen den neuen Simulator entwickelt hat. Die Anlageerzeugt mit Hilfe von 400 Gasflammen Hitze und zudem durch mindestensvier Generatoren Theaternebel. Statt des bei Bränden entstehendenGift- oder Rauchgases zieht ungefährlicher weißer Rauch durch dieRäume oder die Gänge und simuliert so den Weg des Rauches imBrandfall. Bauherren und Betreiber erhalten damit Sicherheit und sindfür den Ernstfall gewappnet. Der Simulator von TÜV Rheinlandentspricht der Norm VDI 6019 und dem so genannten vfdb-Leitfaden desVereins für die Förderung des Deutschen Brandschutzes. Diese beidenRegelwerke sind wichtige Grundlagen für die Bemessung derRauchableitung in Gebäuden, zur Durchführung von Brandrauchversuchenund für die Brandsimulation.Hinweis für Redaktionen:Eine Langfassung sowie ein Video frei zum Download und zurVerwendung für redaktionelle Zwecke finden sich ebenso wiePressefotos unter www.tuv.com/presse auf den Presseseiten von TÜVRheinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Nicole Krzemien, Presse, Tel.: 0221/806-4099Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell