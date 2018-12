TÜV Rheinland: Sicherer Umgang mit Feuerwerkskörpern / Unfälle an Silvester / Feuerwerk nur aus sicheren Quellen beziehen / Beim Kauf von Feuerwerkskörpern auf CE-Zeichen und Registriernummer achten

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Unfälle mit Feuerwerkskörpern bilden eine traurigeBegleiterscheinung zum Jahreswechsel. Schwere Verletzungen oderSchlimmeres sind meist die Folge. Auf mehr Sicherheit lässt sichjedoch bereits beim Kauf von Raketen und Silvesterfeuerwerk achten.Fachleute von TÜV Rheinland empfehlen, Feuerwerk nur aus sicherenQuellen zu beziehen, beispielsweise Supermärkten, Baumärkten undWarenhäusern. Zudem ist, obwohl der Verkauf von Böllern und Raketenbereits nach Weihnachten beginnt, das Abbrennen nur an Silvester undam Neujahrstag erlaubt.Nur getestetes Feuerwerk zulässigIn Deutschland müssen Feuerwerksprodukte durch ein unabhängigesPrüfinstitut wie beispielsweise TÜV Rheinland getestet werden. Wersicher ins neue Jahr feiern möchte, beachtet beim Kauf das CE-Zeichenin Kombination mit einer Registriernummer. Rainer Weiskirchen,Fachmann für Produktsicherheit bei TÜV Rheinland, weist vor allem aufdie Feuerwerkskategorie hin: "Feuerwerk der Kategorie F1 und F2 sindfür jeden zugänglich. Für F1 ist das Mindestalter 12, für F2 18Jahre. Mit F3 und F4 gekennzeichnete Produkte dürfen nur vonPyro-Profis erworben und gezündet werden, auch an Silvester."Wichtig: Für Kinder unter 12 Jahren gibt es speziellesKinderfeuerwerk, da für sie der Gebrauch von normalenFeuerwerkskörpern verboten ist.Raketen nie aus der Hand zünden"Bei der Verwendung von Feuerwerk gilt am besten das gleiche wieim Straßenverkehr: Finger weg vom Alkohol. Ebenso wichtig ist es, dieGebrauchsanweisung genau zu beachten", so Weiskirchen. Raketen undBöller sind grundsätzlich nur im Freien erlaubt und dürfen niemalsaus der Hand heraus gestartet werden. Am sichersten ist es, einenausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen, Autos, Gebäuden undBäumen einzuhalten. Wenn eine Rakete nicht wie gewünscht gestartetist, muss Vorsicht gelten. Feuerwerkskörper, die nicht beim erstenMal gezündet haben, dürfen auf keinen Fall ein zweites Mal angezündetwerden.Vor Kirchen, Krankenhäusern, Kindern- oder Altersheimen ist dasZünden von Böllern und Raketen grundsätzlich untersagt. Gemeinden undStädte geben meistens auf ihrer Internetseite über weitere spezielleRegelungen oder Verbote Auskunft. Generell empfiehlt es sich, währenddes Feuerwerks Türen und Fenster geschlossen zu halten, damitherumfliegende Böller und Raketen nicht ins Haus oder in die Wohnunggelangen. Terrassen oder Balkone sollten vor dem Feuerwerk nochaufgeräumt und brennbares oder leicht entzündliches Material entferntwerden.Zum Download unter www.tuv.com/presse auf den Presseseiten von TÜVRheinland:Fertig bearbeitete O-Töne und Beiträge mit Originalton (kurz,klang). Zur Verwendung für redaktionelle Zwecke und weitergehendeBerichterstattung kostenfrei.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen Presse, Tel.: 0911/655 4230Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell