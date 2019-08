Köln (ots) -In wenigen Tagen startet im bevölkerungsreichsten BundeslandNordrhein-Westfalen das neue Schuljahr. Dann bringen wieder vieleEltern ihre Kinder - insbesondere Grundschulkinder - mit dem Auto zurSchule. Dieses auch als "Elterntaxi" bekannte Phänomen ist weitverbreitet. Laut der Studie "Mobilität in Deutschland" von 2017 wirdfast die Hälfte aller Grundschulkinder in Deutschland mit dem Autozur Schule gefahren. Nur rund ein Drittel der Kinder geht zu Fuß, 13Prozent kommen mit dem Fahrrad und 10 Prozent mit dem Bus. "Es gibtviele Gründe für 'Elterntaxis'. Oft sind beispielsweise beide Elternberufstätig und machen auf dem Weg zur Arbeit einen Abstecher zurSchule. Das lässt sich leichter organisieren und ist aus Sichtmancher Eltern sicherer als der Fußweg oder der öffentlicheNahverkehr", sagt Thorsten Rechtien, Kraftfahrzeugexperte bei TÜVRheinland. "Damit nehmen Eltern ihren Kindern die Chance, Erfahrungenim Straßenverkehr zu sammeln. Besser ist es, wenn Kinder sich so frühwie möglich selbständig auf den Schulweg machen."Halteverbot vor Schulen unbedingt beachtenWer für den Schulweg nicht auf das Auto verzichten kann, der kannmit anderen Eltern Fahrgemeinschaften bilden und so den Verkehr rundum die Schule entlasten. Außerdem gilt es, für mehr Sicherheit einigeRegeln zu beachten. So sollten Kinder immer auf der Gehwegseite ausdem Auto steigen. Außerdem sollten Eltern ihre Kinder nicht direkt amSchultor aussteigen lassen. "Direkt vor Schulen besteht in der Regelein absolutes Halteverbot. Das bedeutet ausnahmslos: Für das Ein- undAussteigen darf nicht gehalten werden. Denn das gefährdet andereSchulkinder und Verkehrsteilnehmer", unterstreicht Rechtien.Aktive Erfahrung im Verkehr ermöglichenBesser ist es, einen geeigneten Platz zum Ein- und Aussteigen inder Nähe der Schule zu wählen. Manche Gemeinden haben inzwischeneigene Haltestellen für "Elterntaxis" eingerichtet. Von dort auskönnen die Kinder zumindest einen kurzen Weg selbständig zurücklegen."Jede Erfahrung als aktiver Verkehrsteilnehmer ist wertvoll. VieleKinder nutzen im Auto ihr Smartphone und beobachten nicht mehr denVerkehr. Dadurch fällt das 'passive Lernen' weg", hat Rechtienbeobachtet. Eine Folge der "Elterntaxis" sind laut dem Expertenhöhere Durchfallquoten in der Führerscheinprüfung. "Wer sich in derFahrschule erstmals mit den Regeln für den Straßenverkehrbeschäftigt, dem fällt es anfangs sehr schwer, dieVerkehrssituationen - beispielsweise im dichten Stadtverkehr -richtig einzuschätzen", sagt Thorsten Rechtien.Fuß- oder Fahrradweg einüben und den sichersten Weg wählenSind Fußweg oder Fahrrad mögliche Alternativen, sollten Eltern denWeg mit ihren Kindern einüben. Darüber hinaus ist es besser, nichtden kürzesten, sondern den sichersten Weg zu wählen. "Im Zweifellieber Umwege in Kauf nehmen und Straßenquerungen vermeiden", rätThorsten Rechtien. Wichtig sind besonders im Herbst und Winter helleKleidung, Reflektoren auf den Schulranzen und gute Beleuchtung amFahrrad, so dass die Kinder für Autofahrer schon aus der Ferne gutsichtbar sind. "Sicherer ist es gerade am Anfang, wenn Kindergemeinsam mit Mitschülern zur Schule gehen oder fahren. Hierfürsollten Eltern entsprechende Verabredungen treffen", sagt Rechtien.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: +49 2 21/8 06-22 90Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell