TÜV Rheinland: Prof. Braun regelt Nachfolge - Prof. Hüther neuer Aufsichtsratsvorsitzender der TÜV Rheinland AG (FOTO)

Prof. Dr. Bruno O. Braun hat seine Nachfolge in der TÜV RheinlandAG geordnet und zur diesjährigen Hauptversammlung seinen Vorsitz imAufsichtsrat niedergelegt. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsratauf Vorschlag der Hauptversammlung das langjährig der TÜV RheinlandGruppe verbundene Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Michael Hüther,Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts der deutschenWirtschaft, gewählt.In einer seiner ersten Amtshandlungen unter dem neuen Vorsitzendenwählte der Aufsichtsrat Herrn Prof. Braun in Anerkennung seinergroßen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats.Prof. Dr. Michael Hüther: "Es ist mir eine Ehre und Freudezugleich, bei der TÜV Rheinland AG das Amt desAufsichtsratsvorsitzenden übernehmen zu dürfen. Die zukünftigeEntwicklung dieses traditionsreichen Unternehmens mitgestalten zukönnen, ist eine sehr interessante und spannende Aufgabe."Prof. Dr. Bruno O. Braun: "Nach über 25 Jahren im Dienste der TÜVRheinland Gruppe ist es an der Zeit, mit der Neuordnung meinerNachfolge zu beginnen und den Aufsichtsratsvorsitz in der AG injüngere Hände zu legen. Mit Herrn Prof. Hüther, einem derprominentesten Ökonomen unseres Landes, hätten wir keine bessere Wahltreffen können. Beim TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V., demAlleinaktionär der TÜV Rheinland AG, werde ich meinen laufendenVorstandsvertrag weiter erfüllen und auch dort meine Nachfolgevorbereiten."Prof. Braun wirkt beim TÜV Rheinland in unterschiedlichen Aufgabenseit fast 27 Jahren: seit 1993 als Vorstandsvorsitzender des e.V. undvon 1992 bis 2010 parallel auch als Vorstandsvorsitzender der von ihmgegründeten TÜV Rheinland AG. Anschließend war er derenAufsichtsratsvorsitzender.In den vielen Jahren seiner Amtszeit entwickelte Bruno O. Braundas Unternehmen von einer weitgehend regional geprägtenPrüforganisation mit größtenteils staatlichen Aufgaben zu eineminternational tätigen Dienstleistungsunternehmen mit weltweiterPräsenz im internationalen Wettbewerb.Dr. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG: "Wirals Vorstand wissen, dass wir in der Pflicht stehen, den mit Prof.Braun gemeinsam entwickelten Weg fortzusetzen. Dies mit Prof. Hütherals neuem Vorsitzenden im Aufsichtsrat tun zu dürfen, ist uns Anspornund Verpflichtung."