TÜV Rheinland: Pelletöfen als Heizalternative leicht zu handhaben / Leichter zu handhaben als klassische Kaminöfen / Pelletofen wärmt CO2-neutral / Prüfzertifikate stehen für Qualität und Sicherheit (FOTO)

Köln (ots) -Er bringt Gemütlichkeit und Wärme in die eigenen vier Wände: EinKaminofen gehört für viele zur Vorstellung vom perfekten Wohnen.Zahlen des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbandes (DEPV) zeigen,dass sich immer mehr Menschen alternativ für einen Pelletofenentscheiden. Der verbrennt statt Holzscheiten kleine, aus Holzspänengewonnene Pellets. "Das System ist sehr komfortabel und leichter zuhandhaben als ein herkömmlicher Kaminofen", sagt Mario Reimbold,Prüfingenieur bei TÜV Rheinland. Denn ein Pelletofen läuft weitgehendautomatisch. Die Pellets gelangen durch eine Fördermechanik in denOfen, wo sie elektrisch entzündet werden. Die Verbrennung istCO2-neutral und es entsteht kaum Schmutz.Effektives HeizenÜber eine Zeitschaltuhr kann ein Pelletofen den Raum zuvorbestimmten Zeiten erwärmen. Erreicht die Raumtemperatur einenvorher bestimmten Wert, schaltet sich der Ofen von selbst ab. "DerWirkungsgrad ist hoch und das System eignet sich besonders füreffektives Heizen", erklärt Reimbold. Der TÜV Rheinland-Experte merktaber auch an, dass ein Pelletofen meist nicht die Ausstrahlung einesKaminofens erreicht. So sei zum Beispiel die Flammenbildung nicht soästhetisch und natürlich wie bei einem Kaminofenfeuer.Robustheit und Qualität sind wichtigSinnvoll ist ein Pelletofen nur, wenn im Wohnraum ein passenderSchornstein und genug Platz für die Lagerung der Pellets vorhandensind. Beim Kauf des Ofens sollten Robustheit und Qualitätentscheiden: "Langlebige Geräte, die häufig genutzt werden sollen,sind tendenziell teurer", sagt Mario Reimbold. Absichern können sichKäufer mit einem Blick auf die Zertifikate des gewünschten Produkts.Unabhängige und anerkannte Institute wie TÜV Rheinland zertifizierenPelletöfen nach DIN-Normen. Pelletöfen werden dann nach erfolgreicherPrüfung durch Hersteller mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.