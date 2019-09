Köln (ots) - Ein auf digitale Technik nachgerüsteter Maschinenparkermöglicht Firmen eine zeitgemäße, genauere Steuerung und Überwachungder Produktion. Sogenannte Operational-Technology-Systeme(OT-Systeme) können allerdings auch das Ziel von Hackerangriffensein, wie Vorfälle in den letzten Jahren bei Renault, der DeutschenBahn oder den Häfen von San Diego und Barcelona gezeigt haben."Angreifer haben die Möglichkeit, über Schadsoftware erheblicheSchäden in industriellen Anlagen zu verursachen", erklärt NigelStanley, Experte für industrielle Cybersecurity und OT bei TÜVRheinland. Das Problem: Viele Maschinen sind ohne ausreichendeSchutzvorkehrungen mit dem Internet verbunden und bieten somit eineunnötig große Angriffsfläche für Hacker. Ausführliche Informationenzum Thema bietet TÜV Rheinland mit der Studie "Cybersecurity Trends2019" unter http://www.tuv.com/cybersecurity-trends-2019.Alte Maschinen, unsichere InternetverbindungenSicherheitslücken entstehen dann, wenn Maschinen mit dem Internetverbunden werden. "Moderne, OT-fähige Produktionsanlagen benötigeneine Internetverbindung für Wartung und Kontrolle. Die Sicherheitdieser Verbindung kann Auswirkungen auf das gesamte Werksgeländehaben", so Stanley. Zudem vertrauen viele Unternehmen weiterhin aufältere Anlagen, die aufgrund der hohen Kosten nicht ohne Weiteresausgetauscht werden können. Solche Maschinen können besondersangreifbar sein, wenn sie digital nachgerüstet werden und dabei nichtden Sicherheitsstandards entsprechen. Die lange Lebensspanne vonMaschinen im Gegensatz zu schnell wechselnden IT-Betriebssystemensorgt für große Schwierigkeiten bei der Pflege eines sicherenOT-Systems. Eine fundierte OT-Risikoanalyse ist daher der beste Wegfür mehr Cybersicherheit bei automatisierten und vernetzten Anlagen.Auch Offline-Anlagen angreifbarAuch nicht vernetzte Industriebetriebe können Opfer vonSchadsoftware oder Datendiebstahl werden. "Schon über eineUSB-Schnittstelle kann Anlage mit Malware oder Viren infiziertwerden", verdeutlicht Stanley. Hier zeige sich ebenfalls, dass sichnoch viel zu wenige Firmen mit den speziellen Risikenauseinandersetzen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Norman Hübner, Presse, Tel.: 0221/806-3060Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell