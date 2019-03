TÜV Rheinland: Nutzungszeiten von Sprachassistenten für Kinder regulieren / Smarte Speaker unterstützen Kinder beim Lernen und Spielen / Kein Ersatz für soziale Kontakte

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Die Digitalisierung hat auch im Kinderzimmer schonlängst Einzug gehalten und in immer mehr Familien sindSprachassistenten als nützliche Helfer beliebt. Damit kann derNachwuchs sich Geschichten erzählen lassen und diese nachspielen,älteren Schülern helfen die smarten Speaker bei den Hausaufgaben. "Esgibt tolle technische Anwendungen, die speziell für Kinder entwickeltwerden. Sie unterstützen die Jüngeren beim Spielen und Lernen undschaffen ein Verständnis für die digitale Welt. Eltern sollten beimKauf und beim Umgang mit Sprachassistenten aber einiges beachten",sagt Günter Martin, Internet-Experte von TÜV Rheinland.Datensicherheit und Kindeswohl im FokusBei der Anschaffung der smarten Speaker spielen zum einen Daten-und Gerätesicherheit eine wichtige Rolle, um die Privatsphäre derKinder zu schützen und Datenmissbrauch vorzubeugen, zum anderenpädagogische Gesichtspunkte. "Eine übermäßige Nutzung ist nichtempfehlenswert. Einige Hersteller bauen deshalb Kindersicherungenein, die die Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch deaktivieren.Bei anderen Assistenten helfen die klassische Schaltuhr undEinstellungen am Router", so Martin. Potenzielle Folgen übermäßigerNutzung können laut aktuellem EU-Bericht "Kaleidoscope on theInternet of Toys" beispielsweise mangelnde Interaktion mit den Elternsowie fehlende Balance im Leben sein. So können Schlaf, Sozialisationund körperliche Aktivitäten der Kinder erheblich beeinflusst werden.Das Spielerlebnis sei zudem gekünstelt und geprägt durch Skripte undAlgorithmen. Einen sozialen Kontakt ersetzen Amazon Echo, Alexa undSiri nicht. "Eltern sollten ihren Kindern möglichst früh erklären,dass es sich bei diesen Geräten nur um Maschinen handelt und keinMensch dahintersteckt", erklärt Günter Martin.Sicher im InternetBei kontrolliertem Gebrauch können Kinder jedoch schnell von denSprachassistenten profitieren. Die Geräte ermöglichenindividualisiertes und spielerisches Lernen, vielseitigeSpielerfahrung und sie fördern die gemeinsame Nutzung der smartenHelfer mit anderen Kindern.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell