TÜV Rheinland: Neue Matratzen ausgiebig testen / Matratze und Lattenrost gemeinsam kaufen / Auf Prüfzeichen achten (FOTO)

Köln (ots) -Rund ein Drittel des Lebens verbringt der Mensch mit Schlafen.Grund genug, penibel auf die Qualität der Matratze zu achten. EineMatratze muss fest genug sein, damit der Körper richtig gestützt wirdund nicht zu tief einsinkt. Sie muss weich genug sein, damit dasKörpergewicht gleichmäßig verteilt wird und keine Druckstellenentstehen. Außerdem sollte sie über den passenden Grad anLuftdurchlässigkeit und Wärmeregulierung verfügen. TÜVRheinland-Experte Matthias Vogelgsang empfiehlt, eine neue Matratzemehrere Nächte zuhause zu testen: "Für den gesunden Schlaf ist beimKauf einer Matratze auch das subjektive Liegeempfinden beimProbeschlafen wichtig."Passender Lattenrost für optimales LiegegefühlViermal im Jahr sollte die Matratze gewendet werden. Alle siebenbis zehn Jahre bietet sich die Auswechslung der Schlafunterlage an."Beim Kauf sollten Verbraucher auf die Prüfzeichen wie die von TÜVRheinland und LGA in Bezug auf Dauerhaltbarkeit, Ergonomie,Schadstoffe und Emissionen achten", rät Vogelgsang. Für eine optimaleUnterfederung und Luftzirkulation empfiehlt der Experte zudem, einenzur Matratze passenden Lattenrost zu besorgen.Federkern, Latex oder SchaumstoffDie drei gängigsten Matratzentypen sind Federkern-, Latex- undSchaumstoffmatratzen. Federkernmatratzen punkten durch eine guteLuftdurchlässigkeit. Der Kern aus Metallfedern und Schaumstoffauflagespeichert allerdings kaum Körperwärme. Einfache Federkernmatratzenmit Bonellfederkern wirken flächenelastisch, hochwertigeTaschenfederkernmatratzen dagegen weisen eine gute Punktelastizitätauf. Latexmatratzen passen sich aufgrund ihrer elastischenEigenschaften individuell an den Körper an. Latex speichert zudemWärme besser als Federkernmatratzen. Hinderlich bei Latexmatratzenist dagegen das hohe Gewicht, was das regelmäßige Wenden erschwert.Schaumstoffmatratzen bieten ebenfalls gute elastische Eigenschaftenund eine gute Wärmeisolierung. Viskoelastische Schaumstoffe passensich zudem optimal dem Körper an. Durch den "Gedächtnisschaum" könnenallerdings Liegekuhlen entstehen, die die natürlichenSchlafbewegungen einschränken.