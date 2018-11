TÜV Rheinland: Männer bevorzugen bei der Vorsorge den Betriebsarzt / Weltmännertag am 3. November / Männliche Depression bleibt oft unerkannt / Anzeichen richtig deuten

Köln (ots) - "Echte Kerle weinen nicht", heißt es im Volksmund.Der Mann gilt als das starke Geschlecht, das keine Schwäche zeigendarf. "Männer leiden oft unerkannt. Gerade bei psychischenErkrankungen gehen sie viel seltener zum Arzt als Frauen", sagt Dr.Wiete Schramm, Arbeitsmedizinerin bei TÜV Rheinland. DieSelbstmordrate bei Männern - etwa drei Viertel der jährlichenSuizidopfer in Deutschland gehören zum männlichen Geschlecht - lässtRückschlüsse auf unentdecktes Leiden zu. Doch auch wenn es umKrebsvorsorge geht, sind Männer eher zögerlich.Männliche Symptome Wut und Aggression"Depressionen gelten als typisches Frauenleiden. Viele Männergestehen sich eine psychische Krankheit nicht ein - auch weil sie dieSymptome nicht deuten können", so die Expertin. Denn während Frauenim Falle einer Depression dazu tendieren, sich zurückziehen, äußertsich die Krankheit bei Männern unter anderem in Form von aggressivemVerhalten und Wutanfällen. Typisch ist auch, dass Männer beim Arzteher greifbarere, körperliche Beschwerden wie Magenschmerzen oderRücken- und Herzprobleme angeben. Doch die Expertin sieht eineWandlung: "Das gesellschaftliche Bild des Mannes verändert sich.Männer nehmen Elternzeit, achten auf ihre Work-Life-Balance und habenes inzwischen auch leichter, eine psychische Erkrankung zuzugeben",sagt Dr. Wiete Schramm.Männer gehen ungern zur VorsorgeUngern gehen Männer jedoch nach wie vor zur Krebsfrüherkennung.Laut einer aktuellen Erhebung des Robert-Koch-Instituts kümmern sichnur 40 Prozent der Männer um regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Beiden Frauen sind es dagegen 67 Prozent. Potenzial sieht die Expertinhier im betrieblichen Kontext. "Männer gehen lieber zum Betriebsarzt.Der Betrieb ist deshalb ein guter Ort für Präventionsangebote fürmännliche Arbeitnehmer", so Schramm.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell