TÜV Rheinland: Kostenloser Licht-Test im Oktober / Alle Servicestationen von TÜV Rheinland bieten kostenlosen Licht-Test im Oktober an / Autobeleuchtung regelmäßig kontrollieren

Köln (ots) - Die richtige Beleuchtung am Fahrzeug ist in derdunklen Jahreszeit das A und O für Verkehrssicherheit. Daher bietetTÜV Rheinland im Oktober einen kostenlosen Licht-Test an allen mehrals 130 Standorten in ganz Deutschland. Dabei kontrollieren dieFachleute von TÜV Rheinland die vollständige Beleuchtungsanlage desKraftfahrzeugs auf die Funktion. Hierzu gehört beispielsweise auch,ob die Scheinwerfer korrekt eingestellt sind. Zur Beleuchtungsanlagezählen Abblend- und Fernlicht, Nebel- und Tagfahrlicht, Begrenzungs-und Parkleuchten, Brems- und Rücklichter, Warnblinkanlage, Blinkerund die Nebelschlussleuchten.Xenon- und LED-Licht besser von der Werkstatt wechseln lassenVor der nächsten Fahrt können Autofahrerinnen und Autofahrer dieBeleuchtung auch selbst testen. "Wichtig ist es, dabei sämtlicheLeuchten und Scheinwerfer zu überprüfen", erklärt TÜVRheinland-Fachmann Thorsten Rechtien. Das geht am einfachsten, wenneine zweite Person bei der Kontrolle helfen kann. Alternativ heißtes: Beleuchtung einschalten und um das Fahrzeug herumgehen.Kniffliger ist es, Bremsleuchten allein zu testen, da hierfür dasBremspedal dauerhaft betätigt werden muss. Der Tipp vonFahrzeugexperte Thorsten Rechtien: "Um die Bremsbeleuchtung zutesten, kann man sich vor eine helle Wand oder zum Beispiel in dieTiefgarage stellen." Stellt sich bei der Überprüfung ein Defekt ander Beleuchtung heraus, empfiehlt Rechtien: "Den Wechsel vonXenonbrennern sollte man wegen der Hochvolttechnik besser einerFachwerkstatt überlassen - ebenso den Austausch vonLED-Leuchtmitteln."Abblendlicht rechtzeitig einschalten - Sensoren reagieren oft zuspätDer kostenlose Licht-Test im Oktober hat bei TÜV Rheinland einelange Tradition, da eine funktionierende Beleuchtungsanlage in Herbstund Winter besonders wichtig für die Verkehrssicherheit ist. Auchtagsüber, bei schlechten Sichtverhältnissen durch Nebel, starkenRegen oder Schneefall, sollten Autofahrer rechtzeitig dasAbblendlicht einschalten. Hier gilt der Grundsatz: besser früher alszu spät. "Zwar besitzen heute viele moderne Autos eineLichtautomatik, die in der Dämmerung die Beleuchtung von selbsteinschaltet. Doch was viele nicht wissen: Bei Nebel oder diffusemLicht reagieren die Sensoren häufig zu spät", so Rechtien.Übrigens: Im Gegensatz zu den Nebelscheinwerfen in derFahrzeugfront, die Autofahrer zusätzlich zum Abblendlicht beiunzureichender Sicht aktivieren dürfen, ist der Einsatz derNebelschlussleuchte ausschließlich bei Nebel und Sichtweiten unter 50Metern erlaubt. Besonders bei Nässe und Dunkelheit blenden dieSchlussleuchten den nachfolgenden Verkehr ansonsten extrem. ZurOrientierung: Die Entfernung von 50 Metern entspricht auf derAutobahn dem Abstand zwischen zwei Begrenzungspfosten. Gleichzeitigsollte bei einer so schlechten Sicht die Höchstgeschwindigkeit vonTempo 50 nicht überschritten werden.Wie ein Licht-Test abläuft und warum er so wichtig ist, erklärtTÜV Rheinland im Video: https://www.youtube.com/watch?v=J81WTNcV5BM