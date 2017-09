TÜV Rheinland: Kopfschmerzen mindern die Leistungsfähigkeit / Ursache herausfinden und gezielt vorbeugen / Medikamente nur kurzfristig einsetzen / Kopfschmerztag am 5. September

Köln (ots) - Stechende Schmerzen an der Schläfe oder ein dumpfesHämmern im Hinterkopf: Mehr als die Hälfte der Menschen inDeutschland leidet mindestens einmal im Jahr unterSpannungskopfschmerzen oder Migräne. Das beeinträchtigt nicht nur dasWohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz."Je stärker der Schmerz, desto schlechter kann man sichkonzentrieren", sagt Dr. Wiete Schramm, Fachärztin für Arbeitsmedizinbei TÜV Rheinland.Längere ReaktionszeitDas logische Denken und die Merkfähigkeit können bei Kopfschmerzennegativ beeinflusst werden. "Reaktionszeiten können verlängert sein",so die Expertin. Vor allem Menschen, die bei der Arbeit schnellreagieren müssen, etwa weil sie Prozesse überwachen, Maschinenbedienen oder im Straßenverkehr unterwegs sind, greifen dann häufigzu Medikamenten. Doch Vorsicht: Die regelmäßige Einnahme vonTabletten kann sogar Kopfschmerzen auslösen. "Betroffene sollten alsFaustregel nicht länger als zehn Tage im Monat Medikamenteeinnehmen", rät Wiete Schramm. Menschen, die immer wieder unterKopfschmerzen leiden, sollten sich ärztlichen Rat holen.Kopfschmerztagebuch führenDie Suche nach der Ursache ist oft schwierig. Das Führen einesKopfschmerztagebuchs kann helfen, der individuellen Ursache auf denGrund zu gehen. In dem Tagebuch werden neben Art und Dauer desSchmerzes auch mögliche auslösende Faktoren wie Schlafverhalten,Ernährung, Bewegungsmangel oder Stressfaktoren über einen längerenZeitraum notiert. Hoher Blutdruck und Verspannungen im Schulter- undNackenbereich sind weitere Faktoren, die Schmerzen auslösen können."Hier sind gezielte Entspannungsübungen für die Muskulaturhilfreich", empfiehlt die Expertin. Eine gesunde Ernährung, Verzichtauf Nikotin, genügend Schlaf und regelmäßige Bewegung an der frischenLuft helfen ebenfalls, dem Schmerz vorzubeugen. Wichtig auch: Überden Tag verteilt ausreichend trinken. Die empfohlene Trinkmenge fürErwachsene liegt bei 1,5 bis 2 Liter täglich. Mitunter sind dieAuslöser für den Kopfschmerz auch im Arbeitsalltag zu finden.Beispiele sind eine falsche Gestaltung des Arbeitsplatzes, schlechteLuft, Lärmbelastung oder Stress. In solchen Fällen hält derBetriebsarzt hilfreiche Tipps zur Prävention am jeweiligenArbeitsplatz bereit.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell