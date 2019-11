TÜV Rheinland: Internetanbindung von Drohnen bringt Chancen und Risiken / Einsatzgebiete von Drohnen nehmen stark zu / Einhaltung regulatorischer Vorgaben

Köln (ots) - Die Nutzung und Anwendungsbereiche von Drohnen, die so genanntenUnmanned Aircraft Systems (UAS), sind mannigfaltig. Sie können in derAgrarwirtschaft zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden oder findenVerwendung bei Film- und Luftaufnahmen in der Katastrophenhilfe. Aber auch beider Überwachung und Wartung von schwer zugänglichen Bauwerken wie Brücken oderKühltürmen sowie bei Windkraftanlagen oder Solarparks werden Drohnen zunehmendverwendet.Doch egal ob die Luftfahrzeuge im kommerziellen oder im privaten Bereich zumEinsatz kommen, ein Trend ist nicht aufzuhalten. "UAS gehen online und werdenTeil des Internets der Dinge, kurz IoT. Mit Hilfe innovativer Cloud-Technologienkönnen ganze Wirtschaftszweige, wie Bauindustrie oder Agrarwirtschaft,revolutioniert werden", erklärt Corinna Reget, Drohnen-Expertin undProduktmanagerin UAS bei TÜV Rheinland. "In unseren akkreditierten Laboren inDeutschland, den Niederlanden und Schweden führen wir speziellePrüfdienstleistungen für UAS durch. Wir sind Experten für Funk,elektromagnetische Verträglichkeit, Batteriesicherheit sowie elektrische undmechanische Sicherheit. Darüber hinaus bieten wir Services im Bereich IoTProtected Privacy und Cybersecurity an. Drohnen dürfen nicht Ziel vonHackerangriffen werden und dann zur Gefahr für Menschen und Infrastrukturenwerden."Neue europäische Regulierung für UAS (EU) 2019/945Die TÜV Rheinland-Experten sind auch kompetente Ansprechpartner in allenregulatorischen und normativen Fragestellungen zu UAS. "Unsere Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter begleiten nahezu alle Phasen der Produkte, von der Entwicklungbis zur Markteinführung", erklärt Stephan Scheuer, Abteilungsleiter SmartTechnologies. "Wir verfügen über ein globales Netzwerk von Standorten und habenKenntnis von den jeweils nationalen Anforderungen an die Fluggeräte." So wurdebeispielsweise die europäische Regulierung für unbemannte Luftfahrzeugsystemeund Drittlandbetreiber unbemannter Luftfahrzeugsysteme, die (EU) 2019/945, imAmtsblatt der Europäischen Union publiziert. Sie beinhaltet neue Regeln für dieAnbringung der CE-Kennzeichnung an Unmanned Aircraft Systems, die für denBetrieb in der sogenannten "Open Category" bestimmt sind.Weitere Infos zu den Dienstleistungen von TÜV Rheinland zu Drohnen unterhttps://www.tuv.com/germany/de/prüfung-von-uas.htmlVideo von TÜV Rheinland zum Thema Drohnenprüfung bei Youtube unterhttps://www.youtube.com/watch?v=Q71RR4IecckPressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4450530OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell