TÜV Rheinland: Immer online sein kann zur Belastung werden / Medienkompetenz bei Beschäftigten fördern / Mehr Entspannung durch Regeln zur Erreichbarkeit

Köln (ots) - Acht von zehn Menschen in Deutschland über 14 Jahrenutzen laut Bitkom Research Smartphones. Sie bieten die Möglichkeit,durch das Internet und die sozialen Medien scheinbar überall mitdabei und ständig erreichbar zu sein. Computer und Smartphone sinddaher nicht mehr nur an den klassischen Büroarbeitsplätzenunverzichtbar, sondern auch für viele andere Berufsgruppen wie Ärzte,Handwerker und Lehrer."Beim Einsatz der modernen Kommunikationsmittel wird bei denAnwendern oft eine Medienkompetenz vorausgesetzt, die nicht vorhandenist. Oftmals sind sie beispielsweise überfordert, wenn es darum geht,die Informationsvielfalt zu kanalisieren. Im Rahmen des betrieblichenGesundheitsmanagements können diese Fertigkeiten in Maßnahmen zurStressbewältigung oder in Führungskräfte-Seminaren vermitteltwerden", weiß Iris Dohmen, die als Fachgebietsleiterin bei TÜVRheinland Unternehmen und Organisationen verschiedener Branchen zubetriebspsychologischen Fragestellungen berät.Keine Angst, etwas zu verpassenOb ständige Erreichbarkeit negative Auswirkungen auf dieGesundheit hat, ist von verschiedenen Faktoren abhängig - von derAnerkennung durch den Arbeitgeber ebenso wie von der persönlichenEinstellung des Beschäftigten. Oftmals ist es sogar beruhigend zuwissen, dass wichtige Probleme auch außerhalb der Geschäftszeitengelöst werden können. Bei flexibler Arbeitszeit undHomeoffice-Lösungen sorgen verbindliche Regelungen zur Erreichbarkeitfür Entspannung in der Freizeit.Das Gefühl, beruflich oder privat etwas zu verpassen, ist oft einGrund auch in der Freizeit, ständig online und in den sozialen Medienaktiv zu sein. Nimmt dies Überhand, wird selbst die Kommunikation mitFreunden anstrengend. "Wer sich nur noch online austauscht, läuftGefahr, im realen Leben zu vereinsamen. Gerade im privaten Bereichist ein persönliches Gespräch oft sehr bereichernd und der Grundsteinfür gemeinsame Aktivitäten in der realen Welt. Das sorgt für einegesunde Balance, die auch der Leistungsfähigkeit im Berufzugutekommt", so Dohmen.