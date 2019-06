TÜV Rheinland: Gurtpflicht in Reisebussen beachten / Bus gilt als sicherstes Kraftfahrzeug / Engmaschige Kontrollmechanismen für Linien-, Überland- und Reisebusse

Köln (ots) - Nach dem Busunfall am 20. Mai auf der A9 nahe Leipzigist die Diskussion um die Sicherheit von Reisebussen neu entfacht.Doch laut Statistischem Bundesamt ist der Bus das sichersteKraftfahrzeug auf deutschen Straßen. Das Risiko, während einerBusfahrt tödlich verletzt zu werden, ist demnach 14-mal geringer alsbeim Auto. "Selbst das seriöseste Unternehmen mit exzellentgewarteten Fahrzeugen, der besten technischen Ausstattung und einemtopgeschulten Fahrer kann jedoch keine hundertprozentige Sicherheitgewähren", sagt Thorsten Rechtien, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland.Dennoch haben Unternehmer und Kunden Möglichkeiten, das Risiko einesUnfalls so gering wie möglich zu halten.Unternehmen und Fahrer in der VerantwortungObwohl in Deutschland seit 1999 die Gurtpflicht in Reisebussengilt, kommt diesem Gebot nach Schätzungen der Unfallforschung derVersicherer nur rund jeder vierte Fahrgast nach. "Passagiere solltensich unbedingt anschnallen, um im Falle eines Unfalls nicht durch denBus geschleudert zu werden", rät Rechtien. Entscheidenden Einflussauf die Sicherheit haben auch die Betriebsabläufe in den Unternehmenund die Qualifikation der Fahrer. Nur wer den gesetzlichvorgeschriebenen Sicherheitscheck durch den Fahrer vor Reisebeginnauch gewissenhaft durchführt, sein Fahrzeug regelmäßig wartet undkleinste Mängel sofort beseitigt, kann höchstmögliche Sicherheitgarantieren. Auch Lenk- und Ruhezeiten sind europaweit geregelt undzwingend einzuhalten. So darf ein Fahrer innerhalb von 24 Stundennicht länger als neun Stunden am Steuer sitzen, wobei dieTageslenkzeit aber zweimal pro Woche auf zehn Stunden ausgedehntwerden kann. Spätestens nach 4,5 Stunden muss der Fahrer eineErholungspause von 45 Minuten einlegen.Assistenzsysteme warnen bei MüdigkeitZwar existieren seit einigen Jahren Assistenzsysteme, die dasLenkverhalten analysieren und bei Abweichungen den Fahrer imZusammenspiel mit den Spurhalteassistenten warnen. Doch dieseMüdigkeitswarner sind in der EU erst ab dem Jahr 2022 für neueFahrzeuge verpflichtend. "Busunternehmer sind jedoch gut beraten,wenn sie ihre Neufahrzeuge bereits jetzt mit diesen Systemenausstatten", so Rechtien. Spur-, Abstand- und Bremsassistenten sindhingegen seit November 2015 in allen Neufahrzeugen Pflicht, lassensich jedoch allesamt vom Fahrer deaktivieren. Das geschieht besondershäufig beim Abstandassistenten. Die Fahrer rechtfertigen dieseEntscheidung oft damit, dass die automatisch eingehaltene Lücke zumvorausfahrenden Fahrzeug so groß sei, dass andere Fahrzeuge in diesehineinfahren. Weil der Abstandassistent dann auf den neuen Vordermannreagiert, das Fahrzeug herunterbremst und den angemessenen Abstandwiederherstellt, befürchten sie deutlich langsamer unterwegs zu sein.Eine völlig unverständliche Argumentation für Rechtien. "Das Systemhält stets den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand ein. Wirdes deaktiviert, macht der Fahrer unmissverständlich klar, dass ernicht gewillt ist, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Diese sindaber keine willkürlichen Schikanen für die Fahrer, sondern dienen derSicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Und die sollte immer an ersterStelle stehen."Vierteljährliche SicherheitsprüfungDie Kontrollmechanismen für Linien-, Überland- und Reisebusse sindindes engmaschig. Alle drei Monate findet eine Sicherheitsprüfung undeinmal im Jahr eine Hauptuntersuchung (HU) statt. Aus dem aktuellstenBus-Report, den der Verband TÜV e.V. (VDTÜV) 2018 veröffentlichte,geht hervor, dass 72,5 Prozent der Busse die HU ohne Mängel bestehen.Geringe Mängel weisen 15,3 Prozent auf und 12,2 Prozent bestehenwegen erheblicher Mängel die HU nicht.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell