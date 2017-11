TÜV Rheinland: Goldene Regeln beim Spielzeugkauf (FOTO)

Köln (ots) -Kindergeburtstag und Weihnachten: Wird in Deutschland Spielzeuggekauft, dann sind das die beiden häufigsten Anlässe für den Kauf.Beim Kauf sollten Verbraucher nicht nur auf den Nutzen und denSpielwert, sondern auch auf Qualität und Verarbeitung achten. DieFachleute von TÜV Rheinland prüfen weltweit in eigenen Laboren - vorallem in Asien und Europa - Spielzeug. Nach ihrer Erfahrung solltenbeim Kauf folgende Aspekte beachtet werden:- Spielzeug nur aus Quellen kaufen, die bekannt sind und bei denenman Reklamationen anbringen kann.- Sichtkontrolle: Alle Aufschriften, Warn- und Bedienungshinweisemüssen vollständig und in deutscher Sprache vorhanden sein. ZumBeispiel muss der Hersteller oder Importeur erkennbar sein. Dies istim Schadensfalle oder bei einer Reklamation dringend erforderlich.- Auf dem Produkt oder der Verpackung muss die CE-Kennzeichnungaufgebracht sein. Damit erklärt der Hersteller selbst, dass seinProdukt die in der EU geltenden Vorschriften einhält. Das CE-Zeichenist kein Prüfzeichen einer unabhängigen Prüfstelle.- Für Verbraucher sind zusätzliche Prüfzeichen beispielsweise vonTÜV Rheinland oder LGA hilfreich. Sie geben mehr Sicherheit beimKauf. Bekannt sind das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, LGA testedQuality (Qualität, Gebrauchstauglichkeit) oder spezielle Zeichen fürSchadstoffprüfung.- Auf dem Prüfzeichen von TÜV Rheinland oder der LGA befinden sichindividuelle Nummern. Auf der Internetplattform Certipedia unterwww.tuv.com lässt sich bei Eingabe der Nummer jederzeit nachlesen,was bei dem Produkt geprüft wurde. Darüber geben auchSchlüsselbegriffe Auskunft wie zum Beispiel "Schadstoffgeprüft".- Spielzeug für Kinder bis drei Jahre darf keine verschluckbarenKleinteile beinhalten. Spielzeuge für Kinder über 3 Jahren benötigengegebenenfalls einen Warnhinweis "Nicht geeignet für Kinder unter 3Jahren". Dieser oder andere vorhandene Warnhinweise sowie Angabenüber das vorgesehene Alter sollten beim Kauf immer beachtet werden.- Haptische Kontrolle: Nehmen Sie das Spielzeug in die Hand undtasten Sie nach scharfen Ecken und Kanten. Wenn beispielsweiseHolzbauklötze splittern und Spielzeuge raue Oberflächen haben -Finger weg! Minderwertig ausgestanzte Metallteile können zuerheblichen Schnittverletzungen führen. Achtet man beim Kauf auf Güteder Verarbeitung, lässt das Rückschlüsse auf die gesamte Qualität desSpielzeugs zu.- Kleine Teile können von Kindern leicht verschluckt werden.Teddybär-Augen, Knöpfe und Ähnliches müssen fest angebracht sein,damit sie sich beim Spielen nicht lösen.- Wenn das Spielzeug auffällig riecht, ist Vorsicht angebracht.Gestank gefällt Kindern genauso wenig wie Erwachsenen. Es könntenzudem schädliche Lösungsmittel enthalten sein.- Plüsch: Achten Sie darauf, ob Textilspielzeuge waschbar oderzumindest abwaschbar sind. Vor dem Erstgebrauch waschen, sofern diesmöglich ist.- Holz: Massivholz ist weniger risikobehaftet alsschichtverleimtes oder Spanplatten, da kein Klebstoff enthalten ist.Farbüberzüge sollten speichel- und schweißecht sein.- Achtung bei Produkten, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind -beispielsweise Gummibällen oder Baby-Beißringen, diese Spielzeugemüssen ausreichend stabil sein so dass deren Inhalt beim Spielennicht zugänglich wird. Spielzeug regelmäßig kontrollieren. Das giltauch bei Spielzeug mit anderen Füllmaterialien.- Alles, was Töne von sich gibt, sollte zum Lauschen und genauerenHinhören reizen. Babyohren sind empfindlich, deshalb unbedingt aufdie Lautstärke achten.Hinweis für Internetseiten und alle Redaktionen:www.tuv.com/presse Auf den Presseseiten von TÜV Rheinland unterwww.tuv.com/presse finden sich Video- und Audiomaterial kostenfreizum Download, Bildmaterial sowie Hintergrundinformationen zurVerwendung für redaktionelle Zwecke und weitergehendeBerichterstattung.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 09 11/6 55 - 42 30Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch im Internet: www.tuv.com/presse undwww.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell