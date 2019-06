TÜV Rheinland: Geschulte Mitarbeiter für Informationssicherheit sehr wichtig / Aktuelle Umfrage für TÜV Rheinland zeigt: Weniger als die Hälfte der Mitarbeiter geschult (FOTO)

Köln (ots) -Es gibt sehr leistungsstarke Firewalls und Antivirenprogramme -aber hinsichtlich Mitarbeiterschulungen herrscht bei Datenschutz undInformationssicherheit großer Nachholbedarf in Unternehmen. Dies istdas Ergebnis einer repräsentativen Umfrage desMeinungsforschungsinstituts Civey vom März 2019. Die von TÜVRheinland beauftragte Umfrage ergab: Rund 42 Prozent aller befragtenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten noch nie eine Schulung zuden Themen Datenschutz oder Datensicherheit. Selbst rund ein Viertelaller IT-Fachleute verneinte die Frage nach entsprechenden Trainingsund Qualifizierungen. Unternehmen vergessen oftmals offenbar, dassauch die ausgereiftesten technischen Schutzmaßnahmen nicht vormenschlichen Fehlern schützen. Doch ohne entsprechendes Wissen undsicherheitsbewusstes Verhalten ist ein möglichst hohes Maß anInformationssicherheit in Unternehmen nicht zu erreichen.Passgenaue Schulungskonzepte"Modernste IT-Sicherheit nützt wenig, wenn beispielsweise interneAusdrucke ungeschreddert im Papierkorb und später imAltpapiercontainer landen", sagt Ralph Freude, Experte fürInformationssicherheit bei TÜV Rheinland. Ein möglichst passgenauesSchulungskonzept hilft, Mitarbeiter für die Thematik zusensibilisieren und ihnen eindeutige Richtlinien zu vermitteln. Umdieses zu etablieren, sollten Unternehmen ihre sensibelsten Datenkennen und diese anschaulich mit typischen menschlichenVerarbeitungsfehlern verknüpfen. "Positive und negative interneFallbeispiele sind besonders gut geeignet, um Mitarbeitern greifbareHandlungsanleitungen zu vermitteln", betont Freude.Zertifiziertes ManagementsystemRegelmäßige Sicherheits- und Wiederholungsschulungen sowie diekonsequente Umsetzung auf allen Ebenen sind nötig, um eineganzheitliche Sicherheitskultur im Unternehmen zu etablieren und soFehler durch Mitarbeiter zu reduzieren. Ein in dieser Hinsichteffektiver Schritt wäre beispielsweise ein zertifiziertesManagementsystem nach ISO 27001. Ein solches Managementsystem dientnicht nur als Basis dafür, dass organisatorische und technischeSicherheitsmaßnahmen implementiert werden. Es sorgt durch seineStruktur auch dafür, dass jeder Mitarbeiter in das große ThemaInformationssicherheit eingebunden wird.Informationen unter www.tuv.com/iso27001 bei TÜV Rheinland.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Golbach, Presse, Tel.: 0221/806-4465Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell