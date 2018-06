TÜV Rheinland: Geheimnisse der Siegerteams in Sport und Wirtschaft / Emotionen schweißen Teams zusammen / Erfolge basieren auf dem Zusammenspiel von Talenten / Führen mit Fairness und Vertrauen

Köln (ots) - Bundestrainer Joachim Löw und Führungskräfte inUnternehmen stehen vor derselben Herausforderung: Sie müssen Menschenmit unterschiedlichen Talenten zu einem Gewinnerteam formen.Entscheidend ist dabei, dass alle ein gemeinsames Ziel vor Augenhaben und sich jeder engagiert dafür einsetzt, es zu erreichen. ReineSachargumente lösen die dazu notwendige Motivation und Begeisterungnicht aus. Emotionen sind dazu viel wirkungsvoller: "Nichts motiviertso sehr, wie der Stolz auf die eigene Leistung. Ebenso wichtig istdas Vertrauen darauf, dass Fehler im Team ausgeglichen und verziehenwerden - von den Kollegen ebenso wie von den Führungskräften,"erläutert Iris Dohmen, die als Fachgebietsleiterin bei TÜV RheinlandUnternehmen und Organisationen verschiedener Branchen zubetriebspsychologischen Fragestellungen berät.Emotionen formen ErfolgsmannschaftenDie Erfolge jedes einzelnen Mitarbeiters anzuerkennen, ist einerster Schritt auf dem Weg zum Erfolgsteam. Neben positiven Gefühlenmüssen aber auch Ängste angesprochen und gemeinsamBewältigungsstrategien gefunden werden. Dazu ist eine offene undvertrauensvolle Kommunikation die Voraussetzung - zwischenFührungskraft und Mitarbeiter ebenso wie im Kollegenkreis. Dennbestimmte Fragen lassen sich nur im Rahmen von Teambesprechungenklären. Gemeinsam Lösungen zu finden und diese umzusetzen, stärkt dasWir-Gefühl der Gruppe. Noch stärker verbinden gemeinsameUnternehmungen, die positive Erinnerungen schaffen. Ein starkesWir-Gefühl hält die Mannschaft zusammen, wenn es einmal nicht so gutläuft, und hilft, ein Spiel auch bei einem Rückstand noch zugewinnen.Verschiedene Fähigkeiten erweitern die HandlungsmöglichkeitenKeine Fußballmannschaft ist nur mit Stürmern erfolgreich. Erst dierichtige Mischung aus verschiedenen Fähigkeiten an den jeweiligenSpielpositionen macht das Team in jeder Situation handlungsfähig.Genauso ist es im Unternehmen: Teams profitieren vonunterschiedlichen fachlichen Qualifikationen. Für das reibungsloseZusammenspiel sorgen die sozialen Kompetenzen der Mitarbeiter."Teamarbeit funktioniert nur dann gut, wenn die Fähigkeiten jedeseinzelnen wertgeschätzt werden. Dazu muss der Umgang miteinander vonRespekt und Toleranz geprägt sein. Eine zentrale Rolle kommt derFührungskraft zu: Sie muss diese Werte vorleben und alleTeammitglieder gleich fair behandeln, auch wenn das bei bedächtigenMahnern schwerer fällt als bei begeisterungsfähigen Machern. Das Teambraucht beide Fähigkeiten", so Dohmen.Langfassung sowie Infografik zum Download unter www.tuv.com/pressebei TÜV RheinlandIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell