TÜV Rheinland: Gefährdungsbeurteilung bei Zusammenarbeit mit Roboter Pflicht / Kollaborierende Roboter entlasten die Beschäftigten / Moderne Sensortechnik unterstützt die Arbeitssicherheit (FOTO)

Köln (ots) -Bei der Automatisierung der Produktion belegt Deutschland weltweitPlatz drei nach Korea und Singapur. Wie Mensch und Maschinezusammenarbeiten, hat sich in den vergangenen Jahren deutlichverändert: Immer öfter sind sie Hand in Hand tätig. "KollaborierendeRoboter sind nicht durch Schutzgitter vom Menschen getrennt. Dahermüssen andere Schutzmaßnahmen für die Sicherheit der Beschäftigtensorgen. Der erste Schritt dabei ist die genaue Analyse der Aufgaben,die der Roboter übernehmen soll und wie er mit dem Menschenzusammenarbeitet. Auf dieser Grundlage erstellen wir eineentsprechende Gefährdungsbeurteilung für den jeweiligenArbeitsplatz", betont Andreas Kaulen, der als Experte fürArbeitssicherheit bei TÜV Rheinland Unternehmen verschiedenerBranchen berät.Mensch und Maschine ergänzen sichAus der engen Interaktion zwischen Mensch und Maschine ergebensich deutliche Vorteile: Mit ihrem konstanten Leistungsvermögen undihrer Kraft beim Heben und Halten von Teilen entlasten Roboter dieBeschäftigten. Darüber hinaus übernehmen sie monotone Tätigkeiten,die immer genau gleich ausgeführt werden müssen. Die Beschäftigtenkönnen sich somit auf die Arbeiten konzentrieren, bei denen derMensch den Maschinen überlegen ist: Aufgaben, die feinmotorischeFingerfertigkeit erfordern, oder solche, bei denen Flexibilität undUrteilsvermögen erforderlich sind. Oftmals tragen Pilotprojekte ineinzelnen Abteilungen maßgeblich dazu bei, die Akzeptanz der Roboterbei den Beschäftigten zu verbessern.Intelligente SicherheitstechnikMöglich wird die direkte Zusammenarbeit mit Robotern durch denEinsatz intelligenter Sicherheitsvorkehrungen. Sensoren und Kamerassorgen dafür, dass die Maschinen Menschen in ihrem Umfeld wahrnehmen.Die Bewegungsgeschwindigkeit der Roboter und die eingesetzte Kraftwerden dann der Arbeitssituation angepasst. "Neben diesen technischenSicherheitsvorkehrungen sind Unterweisungen der Mitarbeiter zumUmgang mit kollaborierenden Robotern wichtig. Oftmals sind eseinfache Dinge, wie das Freihalten von Fahrwegen, die maßgeblich dazubeitragen, dass die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert", soKaulen.