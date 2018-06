TÜV Rheinland: Fit wie die Profis durch die Fußball-Weltmeisterschaft / Beim Public Viewing im Freien an Sonnenschutz denken / Gesunde Alternativen für Grill und Buffet

Köln (ots) - Mitfiebern, mit Freunden feiern und genießen - nichtnur für Fußballfans ist die Weltmeisterschaft einer der Höhepunktedes Jahres. Während die Sportler im Verlauf des Wettkampfs auf ihreGesundheit achten, sind die Fans weniger aufmerksam: Sonnenschutz,Bewegung und gesunde Ernährung kommen leicht zu kurz. "Um fit durchdie WM zu kommen, muss man nicht auf das Fußballfest verzichten.Meist reichen schon Kleinigkeiten wie ausreichender Sonnenschutz undeine Kopfbedeckung beim Public Viewing im Freien aus", rät Dr. WieteSchramm, Arbeitsmedizinerin bei TÜV Rheinland.Gesunde Abwechslung auf dem Grill und SnackbuffetWenn es aufregend wird, wandert die Hand fast wie von selbst zurChipstüte oder zu den Erdnussflips. Doch auf Dauer belasten salzigeund fettige Knabbereien wie Chips, Flips und Erdnüsse den Magen.Zudem lassen sie die Pölsterchen an Hüfte und Bauch wachsen. "FürAbwechslung sorgen Snacks wie Gemüsestreifen mit Joghurt- oderGewürzdips, Obst oder auch geröstete Brotscheiben mit verschiedenenAufstrichen", weiß Dominique Bialasinski, die als Fachgebietsleitungin der betrieblichen Gesundheitsförderung bei TÜV Rheinland fürzahlreiche Unternehmen und Organisationen tätig ist.Hoch im Kurs steht zur WM die Grillparty. Neben Fleisch schmeckenauch Fisch und Gemüse vom Grill. Besonders schonend garen dieLeckereien, beispielsweise auch vegetarische Pizzen, auf speziellenGrillsteinen oder in Grillschalen. Sie verhindern zudem, dassMarinade oder Fett in die Glut tropfen und sich beim Verbrennengesundheitsschädliche Stoffe bilden. Zudem empfiehlt es sich,mariniertes Fleisch vor dem Grillen abzutupfen. Salate mit leichtemDressing aus Joghurt oder auf Basis einer Gemüsebrühe runden dengesunden Genuss ab. Für süße Abwechslung sorgt ein Obstsalat.Langfassung unter www.tuv.com/presse bei TÜV Rheinland.Die Themenwoche "Sicher feiern" von TÜV Rheinland läuft bis zum 9.Juni 2018 täglich mit zahlreichen Informationen unterwww.tuv.com/sicher-feiern sowie im Presseportalhttps://www.presseportal.de/nr/31385 und auf Twitterwww.twitter.com/tuvcom_presse unter #SicherFeiern.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell