TÜV Rheinland: Firmen müssen Hackerabwehr neu denken / Firmen erkennen Hackerangriff im Schnitt erst nach 199 Tagen / Auf Fachpersonal und konsequente Überwachung setzen / Mitarbeiter schulen

Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) - Tagtäglich sind Unternehmen das Ziel vonCyberattacken. Per Schadsoftware und über mangelhaft geschützteInfrastruktur, Rechner und interagierende Geräte des Internet ofThings (IoT) versuchen Angreifer, Kreditkartennummern oder anderevertraulichen Firmeninformationen zu erbeuten. Den Schaden erkennenUnternehmen oftmals erst sehr viel später. "Im Schnitt dauert es 199Tage, ehe ein Unternehmen überhaupt bemerkt, dass es Opfer einesHackerangriffs geworden ist", sagt Wolfgang Kiener, BusinessDevelopment Manager für Cybersecurity bei TÜV Rheinland. Sind dieAngreifer erst einmal eingedrungen, haben sie oft leichtes Spiel undkönnen unentdeckt Daten abziehen oder manipulieren und demUnternehmen großen Schaden zufügen.Präventiver Schutz reicht nicht ausVirtuellen Zugang zu einer Firma verschaffen sich Hacker trotzFirewalls und Virenerkennungssoftware üblicherweise über zwei Wege:Ein Ziel sind die mit dem Internet verbundene Geräte der Firma, alsoRechner, Server, Router und Internet-of-Things-Geräte. Eine weitereMethode der Hacker sind fingierte E-Mails an Mitarbeiter, die zuvorüber soziale Netzwerke ausgespäht wurden. Je nach Sicherheitssystemder Firma reicht schon das Öffnen einer solchen Hacker-E-Mail aus, umden Zugriff auf IT-Systeme der Firma zu ermöglichen. Firmen solltendaher sämtliche vernetzte Geräte im Unternehmen jederzeit aufungewöhnliche Vorgänge überwachen. Zudem können Mitarbeiter durchsogenannte Hacking-Seminare, in denen ein IT-Experte einenHackerangriff vorführt und Abwehrmechanismen veranschaulicht,effektiv geschult werden.Schnelligkeit und Übung entscheidenEinen Hackerangriff zu erkennen und zu beseitigen dauert nach demForschungsinstitut Ponemon im Schnitt etwa ein Jahr. Bei mehrerenAngriffen täglich sind Schnelligkeit und Übung Trumpf. "Firmensollten im Bereich der Cybersicherheit auf ein Team aus Fachleutensetzen, um Hacker zurückzudrängen und die Verluste des Unternehmensgering zu halten", rät Kiener.Weitere Informationen unter www.tuv.com/informationssicherheitIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Norman Hübner, Presse, Tel.: 0221/806- 3060Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell